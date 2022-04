Carolina Marín: "Se ha notado la determinación que me caracteriza"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se mostró satisfecha por la victoria y pase a semifinales del Campeonato de Europa 2022 de Madrid y por sacar "la determinación" que le caracteriza en un momento delicado ante la danesa Line Kjaersfeldt.

"Sabía que era un partido complicado. Line es una rival que hemos jugado muchas veces, sé que me tiene muchas ganas, todas las danesas quieren ganarme y estábamos preparados. Lo hemos analizado muy bien el partido. Un poco frustrada conmigo misma en ese segundo set por no haber podido controlar bien las condiciones del partido ni mis emociones en ciertos momentos", dijo en declaraciones a la Federación Española de Bádminton, recogidas por Europa Press.

Marín confesó ese bajón en el segundo set pero destacó la reacción en el tercero. A pesar de llevar un año sin competir, la cinco veces campeona de Europa supo dar la vuelta a dos momentos delicados en esa manga decisiva, en especial un 5-9. "Ha sido importante salir al tercer set con la determinación que me caracteriza y aparte de todo el tiempo que llevo sin jugar, hemos dado un paso más hoy por solventar el partido y conseguir la victoria", apuntó.

"Es una de las claves del partido de hoy, una de las cosas que me quiero llevar para lo que queda de torneo. Mostrar esa determinación y esa presencia en la pista, ella ha empezado a cometer errores, yo la he forzado bastante. Después de tanto tiempo sin jugar, esa determinación se ha notado en la pista, ella lo ha notado, yo quería que ella lo notase y eso es lo que me quiero llevar", añadió.

La favorita del público madrileño valoró su partido de semifinales ante la turca Neslihan Yigit. "Siempre quedan armas, cuando uno está un poco más nerviosa o más igualado. En ciertos momentos he utilizado herramientas que he estado trabajando. Quiero descansar, analizar qué necesito mejorar. Yigit es una rival dura, muy peleona, saldremos a por todas y a seguir disfrutando del torneo", terminó.