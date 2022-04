Carolina Marín: "Si no sintiera confianza en la rodilla no volvería a competir"

"Todo lo que no conseguí en Tokio lo quiero conseguir en París", afirmó la campeona olímpica en Río 2016

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ex campeona olímpica de bádminton Carolina Marín afirmó que "si no sintiera confianza en la rodilla no volvería a competir" la víspera de su debut en el Campeonato de Europa de 2022, que se disputa en el Centro Municipal Gallur de Madrid, once meses después de su grave lesión en la articulación que le impidió disputar los Juegos de Tokyo 2020.

En un acto de Banco Santander en la sede del Europeo, el Centro Municipal Deportivo Gallur, junto al responsable de Medios, Marketing Online, Patrocinios y Eventos de la entidad financiera, Felipe Martín, Carolina Marín dijo encontrarse "plena de confianza" antes de dicho debut en el Europeo en Madrid, donde dijo que su objetivo "aparte de disfrutar" es "no tener ningún problema en la rodilla".

En la previa del que será su primer partido después de la rotura que sufrió de ligamento cruzado y menisco hace once meses, la jugadora onubense aseguró que regresa con seguridad en su rehabilitación. "Si estoy aquí es porque me siento plena de confianza, si no no estaría anunciando mi vuelta a la competición", indicó.

"Lo tuve claro desde el primer día, cuando me rompí la rodilla derecha le dije a mi entrenador que hasta que no estuviera completamente confiada no iba a volver", dijo la campeona, que reconoció que en esta recuperación ha seguido la misma filosofía a pesar de que el proceso de recuperación ha sido distinto.

"Ha sido diferente, porque han sido piernas diferentes y porque antes solo fue el ligamento cruzado y ahora han sido también los dos meniscos de mi pierna dominante", añadió.

La andaluza aseguró que durante este tiempo se ha centrado en la recuperación, pero también en mejorar su juego e intentar minimizar errores en su juego. "Nos hemos encontrado con algunos impedimentos y algunos retrasos que hemos tenido que solucionar de otra manera. Además, en enero tuve que estar confinada un mes por la COVID", señaló en alusión a las causas por las que se alargó su fecha de vuelta.

"En este proceso de casi un año he aprendido muchas cosas, caí muy hondo, porque verme tan bien y tan preparada a dos meses de los J.J.O.O. para conseguir esa medalla que tanto quería, pero me dije a mí misma que tal vez Tokio no era para mí", dijo la que fuera campeona olímpica en el año 2016. "Todo lo que no conseguí en Tokio lo quiero conseguir en París", apuntó.

La embajadora de Santander Sports también explicó que en este tiempo aprendió "a ser más paciente". "Al ser menisco interno el doctor me dijo que tenía que esperar tres meses entero a que soldara y después tuve problemas como en el menisco externo, donde me salió un quiste por el que me tuve que infiltrar", contó la pentacampeona de Europa, que regresa a las pistas para defender su título.

"LO MÁS BONITO HUBIERA SIDO COMPETIR EN HUELVA"

Marín confesó que cuando se enteró de que Madrid era la sede del Campeonato de Europa se lo comuniqué a su equipo y se 'apuntó' la fecha para la reaparición. "Está claro que lo más bonito hubiera sido jugar en el Mundial de Huelva, que es mi casa, y en el Palacio de los Deportes que lleva mi nombre, pero era demasiado pronto y hubiese sido arriesgar la rodilla. Ahora me encuentro fenomenal", afirmó.

Igualmente, explicó que está en Madrid "para competir y disfrutar" y que no le preocupa la diferencia entre trabajar en solitario y un encuentro oficial porque "los entrenamientos a veces son más duros que algún partido de competición". Además, dijo que se apoya en su equipo para "analizar a los rivales" y encargarse de sus tácticas.

La gran favorita en Madrid 2022 se niega a firmar ni siquiera la segunda plaza. "Yo con esa expectativa nunca voy. Mi gran objetivo es no tener ningún problema en la rodilla, sentir que no me ha dado ningún problema. Luego el resultado va acompañado de lo que una haga en la pista", comentó.

"El cuadro lo he visto, yo no soy supersticiosa, no soy como a otros deportistas no les gusta verlo. Ahora mismo no sé ni contra quién jugaría en cuartos porque todavía sé que tengo que jugar el primer partido", dijo la onubense, que no se fija más objetivo que su debut. "La medalla es muy bonita, pero lo importante para nosotros siempre es el camino", explicó.

No le preocupa la presión por la victoria, pues cree que sus seguidores son conscientes de todo el trabajo que hay detrás. "Creo que hoy en día los deportistas tenemos que estar agradecidos a ese tipo de público que te quiere porque te entiende y te apoya, en ningún momento me he sentido exigida por tener que volver a competir y ganar", declaró la deportista.

Desveló cuál es su hoja de ruta a corto, medio y largo plazo. Sitúa estos puntos en el Europeo de Madrid, que comenzará este mismo martes, el segundo, en el Mundial y el tercero, en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero siempre "partido a partido" y sin preocuparse por su puesto en el ranking mundial, en el que ahora mismo es sexta. "Para eso están mis entrenadores. Yo me quiero centrar en mis partidos y en mis competiciones y eso será consecuencia de lo que ocurra en la pista", manifestó.

Sobre el futuro, anticipó que "van a ser meses muy complicados" en los que competirá en Indonesia y Malasia antes de volver a España para entrenarse para el Mundial de Tokyo 2022, que se disputará el próximo agosto.