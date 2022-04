Carolina Marín: "Volver a competir ha sido mi medalla de oro"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha asegurado que "volver a competir" ha sido su "medalla de oro" en el Campeonato de Europa, en el que ha conquistado su sexto título continental consecutivo tras superar en la final a la escocesa Kirsty Gilmour (21-10, 21-12), y ha advertido de que está "de vuelta" y con ganas de levantar más trofeos.

"Me siento feliz. Más allá de la propia medalla de oro, volver a competir ha sido mi medalla de oro. Este es el primero de los muchos torneos que me quedan. He demostrado que estoy de vuelta, que estamos fuertes, que lo de la rodilla y la lesión ha pasado ya por completo. Estoy muy feliz de hacer mi vuelta en Madrid, en España, con toda mi familia y mis amigos. El público y yo hemos disfrutado juntos", señaló tras la final.

Además, reconoció el empujón anímico que ha supuesto este triunfo tras once meses de calvario por su grave lesión de rodilla. "Estoy muy cargada de energía y de confianza. Es el primero de muchos torneos por delante, y ahora solo quiero disfrutar de esta victoria. La victoria para mí es haber vuelto a competir, por mi equipo y mi familia", indicó.

Por último, la onubense tuvo palabras de agradecimiento para el público presente estos días en Gallur. "Millones y millones de gracias a cada una de las personas que ha venido a verme desde el entrenamiento del pasado domingo hasta el martes, que fue mi primer partido. Ha sido increíble tener mi vuelta aquí en Madrid. Hoy el público se ha volcado desde el primer segundo en que he salido. Hemos disfrutado muchísimo juntos. Esta medalla es de todos", concluyó.