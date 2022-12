Martínez-Almeida correrá la San Silvestre con el objetivo de estar "más cerca del minuto 50 que del 55"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó este martes su participación en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la carrera que cada 31 de diciembre congrega a más de 40.000 personas en las calles de la capital, y se mostró esperanzado en poder concluir "más cerca del minuto 50 que del 55".

"Yo no me pongo una marca porque empecé a correr hace muy poco. Lo que tengo muy claro es que lo hago, no tanto por hacer marca, sino por sentirme bien y por ponerme un poco más fino. Espero estar más cerca del 50 que del 55", indicó Martínez-Almeida, durante la presentación de la San Silvestre Vallecana.

Además, destacó la importancia de esta prueba que comenzó en el año 64 con tan solo 54 corredores. "Es un matrimonio perfecto con Madrid, congeniaron desde el primer momento. Desde el año 64 la San Silvestre Vallecana y Madrid se entendieron perfectamente. Que después de tantos años, la carrera tenga esta repercusión y que la ciudad siga enamorada el 31 de diciembre de correr por la tarde esta carrera, habla de una unión muy consolidada y con mucho tiempo por delante", expresó.

La presentación contó también con la presencia de la atleta Laura Priego, cuarta clasificada en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana internacional de 2021 y primera española en cruzar la línea de meta. Priego, que recibió como regalo una medalla de chocolate, se mostró confiada de cara a la cita de este año. "Las rivales no me lo van a poner fácil, pero habrá que conseguir el metal este año", expresó.

La siguiente en subir al escenario fue Patricia Sabugueiro, hija del fundador de la carrera y actual presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre, quien se permitió hacerle una recomendación al alcalde de Madrid ante su primera participación. "He visto que está entrenando mucho, pero le recomendaría que guarde fuerzas para los kilómetros finales", comentó.

Además, el subdirector general de Nationale-Nederlanden, Alex Bogman, también habló sobre su experiencia personal participando en la carrera en el año 2017 y de la implicación de la empresa en la carrera. "Nosotros, como compañía, tenemos el propósito de ayudar a las personas a cuidar de lo que más les importa y de ahí viene nuestra apuesta por la carrera, que representa a la perfección los valores de superación y bienestar que compartimos desde Nationale-Nederlanden", concluyó.