El Meeting de Madrid calienta motores en su puesta de largo en Vallehermoso

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Meeting de Madrid se presentó este viernes en el Estadio de Vallehermoso, una cita del World Athletics Continental Tour Silver donde el sábado estarán en competición algunos de los mejores atletas del mundo, y un templo del atletismo en la capital, que de nuevo muestra su "apuesta" por este deporte.

"El atletismo mundial, no solo el español, está viviendo una época brillante, en cada competición rompiendo récords. Este año se han batido 83 récords de España. No tengo envidia, lo que vivo en las gradas es tan satisfactorio como estar en la pista. Estoy muy contento por el atletismo nacional", dijo el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado.

Chapado agradeció a las instituciones madrileñas la "apuesta por el atletismo". "Madrid siempre ha sido atletismo. Es muy importante para las bases tener referentes, que los van a disfrutar desde las gradas, y lo que dejan después estos eventos. Proyectan la ciudad, Madrid es Capital Mundial del Deporte", apuntó.

"Es importante que una ciudad demuestre su compromiso por el deporte, no solo de élite. Así es como se hace aquí, todo es deporte", añadió. Los atletas que buscarán hacer suya la pista verde madrileña estuvieron representados en este acto de presentación por Mariano García, Sara Gallego y Ramil Guliyev.

La vallista catalana, que acaba de pulverizar su récord de España, confió en seguir creciendo en un verano con Mundial y Europeo, después de un cambio en la estructura de ritmos. "Era algo que sabía que llegaría, pero no sabía que iba a salir tan bien", dijo una medallista en todas las categorías.

"Una de las cosas que tenía más frustración era ver si podía mantener el nivel (ahora en absoluto). Ahora mismo pienso más en mi marca, cada vez que la mejore va a ser récord de España. Vamos a estar en los Campeonatos también a intentar terminar lo mejor posible", dijo Gallego, sin importarle el calor madrileño.

La tarde fue tórrida en Vallehermoso y Mariano García, campeón del mundo en pista cubierta, espera que sea su 'Moto' la que entre en calor. "Esperemos empezar a carburar bien la moto, que todavía no lo ha hecho este verano", dijo el murciano, que llega a Madrid sin saber aún su ruta tras el Campeonato de España de la próxima semana.

Después de dos malos resultados en Diamond League, Mariano confía en dar espectáculo en Madrid, donde ya firmó buenos tardes. "La última semana estoy entrenando muy bien y esperemos que salga en competición y poder dar caña a todos. En Madrid los últimos años he competido bastante bien, a ver si sigo la racha", dijo.

"No sé cuál haré, Mundial o Europeo, me juego la plaza y es decisión del entrenador. No quiero hacer los dos porque no sé si llegaré a mantener los dos picos de estado de forma", añadió. Junto a Chapado, encabezaron la puesta de largo del Meeting Sofía Miranda, delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, y Alberto Tomé, viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid.

Antes, Chapado empezó su intervención mandando un abrazo a la campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas, sensible baja de última hora para la cita de este sábado. "Es la casa de los grandes atletas y también de cientos de niños que cada semana vienen aquí a practicar atletismo", dijo Sofía Miranda.

"No solo abre para los grandes campeonatos, Madrid se ha consolidado como referente de atletismo y también para la base. Por eso somos Capital Mundial del Deporte, por la importancia que hemos dado al deporte base, además de la capacidad de organizar eventos deportivos", añadió.

Tomé, por su parte, destacó la gran oferta de atletismo que ofrece la Comunidad e hizo un guiño especial al estadio de Chamberí, el cual cerró en 2007 y volvió a ser el templo del deporte rey 12 años después. "Quien no hace atletismo en la Comunidad de Madrid es porque no quiere, tenemos un montón de pistas, como este templo del atletismo", apuntó.