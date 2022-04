El regreso de Carolina Marín dispara el interés por el Europeo con todas las entradas agotadas

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 25 de abril comienza en el Centro Deportivo Municipal de Gallur, en Madrid, el Campeonato de Europa de Bádminton, con el regreso de la española Carolina Marín como principal atractivo de un torneo cuyas entradas disponibles ya están agotadas.

Para los días 25, 26 y 27, primeras tres jornadas del torneo, la entrada a Gallur será gratuita hasta completar aforo, pero para los tres últimos días (28, 29 y 30), los cuartos, la semifinal y la final, todas las entradas disponibles ya están agotadas.

Y uno de los mayores reclamos de este Europeo es la vuelta a las pistas de la onubense, alejada de la competición desde que se lesionó en la rodilla de gravedad el 28 de mayo de 2021. Ahora, tras 11 meses sin competir, Carolina Marín ya tiene "en el punto de mira" este Campeonato de Europa, el primer gran torneo de bádminton que se disputa en la capital desde el Mundial de 2006.

"Tenía esa espinita clavada, por haberme perdido los Juegos y después el Mundial. Fuimos demasiado precavidos, no era bueno forzar. Cuando me enteré que estaba el Máster de Huelva puse ahí el foco, quería volver a jugar en España", relató la deportista durante la presentación del Europeo.

La onubense insistió en que su objetivo es "volver a disfrutar" de la competición. "Quiero volver con el apoyo y el cariño de toda mi gente. Yo no quiero volver como estaba, quiero volver mejor. Si hace 11 meses me dicen que jugaría un Europeo en Madrid no me lo hubiera creído", confesó

"La consecuencia de ganar o perder viene por lo que una da en pista. Sentirme arropada y volver a competir es lo más importante. Si me subo a lo más alto del podio lo disfrutare como una niña pequeña", afirmó la pentacampeona de Europa, que debutará en el torneo el martes 26 de abril a las 19.40 horas ante la checa Katerina Tomalova.

La deportista estuvo arropada en la presentación por todos sus compañeros de selección y por el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, quien destacó que este es un campeonato que "se ha gestado en tiempo récord". "La noche del 6 al 7 de enero recibimos la llamada y nos dijeron que el campeonato de Finlandia se iba a cancelar. Empezamos a poner la maquinaria en marcha, hablamos con el CSD y el Ayuntamiento de Madrid. Y respondimos que sí en una semana. El apoyo fue brutal", señaló sobre el proceso.

MIRANDA: "HEMOS TRABAJADO EN EQUIPO Y ASÍ NADA ES IMPOSIBLE"

"Va salir muy bien, estoy convencido. Para los trabajadores de la federación y será un extra, para la española y madrileña. Es una suerte y será un exitazo", recalcó Azurmendi.

La Federación Europea de Bádminton, representado por su vicepresidente, Joao Matos, en el acto, mostró su "plena confianza" en la organización del evento. "Ha sido muy fácil arreglar una situación así. Es muy importante que se celebre aquí en Madrid, como palco del bádminton europeo, con el nivel más alto", celebró.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Deportes, Sofía Miranda, se mostró "orgullosa" por organizar un evento "de estas características en tan poco tiempo". "Hemos sabido trabajar en equipo y cuando es así nada es imposible", comentó. "Nos pusimos como objetivo volver a situar a Madrid en el mapa internacional, pero tuvimos el problema de la pandemia. Pero Madrid siguió apostando por el deporte", añadió.

"Esa apuesta arriesgada está dando sus frutos ahora. En un momento de crisis la Federación Europea va a Madrid, y estamos encantados de teneros aquí", aplaudió.

Finalmente, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, puso en valor la "capacidad de reacción impresionante" de la capital. "Sofía Miranda es una loca del deporte, que lo entiende como una herramienta fundamental para la sociedad", elogió a la concejala, antes de dirigirse a Carolina Marín. "Tener referentes femeninos de esta talla es fundamental para nuestras niñas", concluyó.