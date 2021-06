Sofía Miranda: "Es momento de volver a vibrar, de sacar el deporte a la calle"

La concejala de Deporte del Ayuntamiento de Madrid cree que la Capitalidad Mundial del Deporte es la "guinda" al trabajo de dos años

Anuncia que desde julio habrá 'contenedores' que ofrecerán clases deportivas por 2 euros en diferentes enclaves de la capital

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, afirmó que es "momento de volver a vibrar" y de "sacar el deporte a la calle", después de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con motivo de la elección de Madrid como Capital Mundial del Deporte en 2022.

"Los grandes eventos deportivos van a tener impacto muy positivo para el turismo de Madrid, pero es el momento de volver a sacar el deporte a la calle, de ampliar aforos, de que el público vuelva a los estadios y de que los padres vuelvan a ver a sus hijos en los Juegos Deportivos Municipales", manifestó Sofía Miranda en una entrevista concedida a Europa Press.

Miranda echó la vista atrás para justificar la candidatura madrileña. "Cuando llegué al área de Deporte, el deporte municipal estaba escondido, arrinconado, con una falta de liderazgo y objetivos a corto, medio y largo plazo y sin haber evolucionado apenas nada desde finales de los noventa", comentó.

A su juicio, desde que Madrid perdió en el proceso de elección a los Juegos Olímpicos de 2020, asignados a Tokyo y aplazados a este próximo verano debido a la pandemia global, el deporte quedó apartado en la política municipal.

"Nos propusimos como objetivo la Capitalidad Mundial del Deporte como un aliciente para volver a recuperar la ilusión por el deporte. Queríamos que la ciudad volviera a vibrar. Hemos estado trabajando dos años para volver a reactivar el sector en Madrid. Va a ser el volver a decir al mundo y a España que tenemos ilusión por practicar deporte y albergar grandes eventos. Es la guinda del pastel a un trabajo de dos años", resumió.

Durante la pandemia, el deporte "nunca paró" en Madrid, pues en los meses en los que los madrileños estuvieron confinados en sus casa los centros deportivos municipales estaban cerrados, pero los empleados públicos muncipales crearon un canal en Youtube en el que los técnicos ofrecían clases en directo.

"Una vez que pudimos salir abrimos los centros deportivos municipales y nunca más volvieron a cerrar. Tenemos que cambiar el concepto del deporte, que no solo es ocio, es mucho más. Es salud. Al hacer una actividad física de una forma regular estamos invirtiendo en nuestra salud, y en nuestra calidad de vida. Esa es la razón por la que no hemos parado", argumentó.

APUESTA POR LOS DEPORTES URBANOS Y LA SALUD

El próximo año el Ayuntamiento de Madrid "apostará" por los deportes urbanos, con la celebración de Madrid Urban Sports, el festival que fusiona deporte, música y arte urbano y celebrado de forma virtual en noviembre de 2020 por la pandemia, así como dispondrá de centros para la práctica de deportes urbanos por parte de los más jóvenes.

Asimismo, Miranda anunció que la capital acogerá un Congreso Internacional de Medicina, Salud y Deporte en la primavera de 2022 poco antes del Mutua Madrid Open, cuyo contato se ha prorrogado hasta el próximo año "y que se está negociando el nuevo" para volver a contar con los mejores tenistas en la Caja Mágica.

Igualmente, adelantó que desde julio se instalarán 'contenedores' en diferentes enclaves de la capital, el primero de ellos en el parque de El Retiro, y en los que se ofrecerán a los ciudadanos clases deportivas dirigidas desde 2 euros al aire libre. La reserva se hará a través de una aplicación. "Esperamos que en 2022 en todos los distritos de Madrid tengamos al menos un contenedor para practicar deporte al aire libre", apuntó.

Y durante la Semana Europea del Deporte en septiembre, el Ayuntamiento presentará un estudio que ha elaborado en los colegios de Madrid para ver cómo la pandemia ha incidido en la obesidad infantil. "Los datos son bastante preocupantes. Si no tenemos niños sanos no tendremos adultos sanos y con unos gastos en Seguridad Social considerables", advirtió.

Madrid 2022 contará como Embajadores con la púgil Joana Pastrana, el exfutbolista Emilio Butragueño, el nadador paralímpico Carlos Martínez, el atleta Fernando Carro, el skater Danny León, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro y, entre otros, la atleta paralímpica Sara Andrés.

"MADRID NUNCA HA DEJADO DE SOÑAR CON LOS JUEGOS"

Miranda recogió el guante tendido por el miembro español del COI Juan Antonio Samaranch, quien afirmó recientemente en PRO Foro Industria y Deporte organizado por As y 2Playbook que "traer los Juegos a España debe ser una prioridad".

"Madrid nunca ha dejado de soñar con los Juegos. Pero hay trabajo previo por hacer, y ése no pasa por hacer grandes infraestructuras ni atraer grandes eventos deportivos, que también. El trabajo pasa por el despertar del deporte municipal. Si no conseguimos que la gente se vuelva a enganchar con el deporte el resto no funcionaría. Es fundamental contar con el apoyo de la ciudadanía porque si no no consigues los Juegos", subrayó.

Admitió que no le haría "nada más ilusión" que poder trabajar en elaborar la candidatura olímpica de Madrid. "Los criterios que aplicaba Madrid en su última candidatura son los que luego aplicó el COI en la elección. Ya no se habla de carrera olímpica y eso es algo positivo para el movimiento olímpico. Es muy importante el relato de la ciudad y el legado que pueden dejar los Juegos. Quince años no es tanto tiempo para poder construir un relato", señaló.