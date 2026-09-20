Acosta se estrena en MotoGP y Martín es más líder

Archivo - Pedro Acosta - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha conquistado este domingo la primera victoria de su historia en MotoGP en la carrera del Gran Premio de Austria, decimoquinta prueba del Mundial de motociclismo, por delante de un Jorge Martín (Aprilia) que, con su segundo puesto, afianza su liderato por delante de Marc Márquez (Ducati), quinto este domingo.

Con una moto que no está entre las mejores de la categoría reina, el 'Tiburón de Mazarrón', que el próximo año correrá con Ducati, ha logrado vencer con la marca austriaca para convertirse en el 17º español capaz de ganar una carrera en MotoGP. El murciano encabezó un podio que completaron Martín y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Con esta segunda posición y el quinto lugar de Márquez, Martín, que el sábado logró la pole y la victoria al esprint, consigue aumentar ligeramente su ventaja al frente de la general de pilotos, en la que ambos llegaron a Spielberg empatados a 274 puntos. Así, suma ahora 306 unidades, 12 más que el de Cervera (294), 42 por delante de Bezzecchi y 42 de Acosta, todo antes de que comience la gira asiática.

Martín retuvo la cabeza de carrera una vez apagados los semáforos en Red Bull Ring, y tras una corta lucha con Bezzecchi, que llegó a sobrepasarle, afianzó la posición en la segunda vuelta. El de San Sebastián de los Reyes, sin embargo, cedió ante el empuje de un Acosta que se aupó a lo más alto en el noveno de los 28 giros al trazado austríaco.

Marc, mientras, mostraba su incomodidad y a punto estuvo de caerse antes del ecuador de la prueba, rodando sexto a pesar de haber partido desde la segunda plaza de la parrilla. Sí acabó en la grava, en plena pelea con Raúl Fernández (Aprilia), su hermano Alex Márquez (Ducati) en la vuelta 13.

La carrera ofreció pocos más movimientos hasta el final, con Acosta viendo la bandera a cuadros y celebrando su primera victoria en MotoGP. Además, Márquez fue quinto tras el japonés Ai Ogura (Aprilia); Fermín Aldeguer (Ducati) fue séptimo pero cayó a la octava posición por una sanción de tres segundos; Raúl Fernández (Aprilia) terminó duodécimo; Pol Espargaró (KTM) decimosexto; y Alex Rins (Yamaha), decimonoveno.

GUEVARA SE IMPONE Y APRIETA LA LUCHA POR EL MUNDIAL EN MOTO2

Por su parte, el español Izan Guevara (Boscoscuro) ha firmado, saliendo desde la segunda línea de la parrilla, la segunda victoria de la temporada, primera tras la lograda en Le Mans, y aprieta la lucha por el título de la cilindrada intermedia con el líder Manu González (Kalex), que terminó cuarto este domingo.

El mallorquín se aupó al primer puesto en la segunda de las 23 vueltas a Red Bull Ring, y ya no abandonó la cabeza de carrera hasta el final. El checo Filip Salac (Kalex), que el sábado consiguió la pole, y el colombiano David Alonso (Kalex) completaron el podio.

Con este resultado, Guevara se queda a 33,5 puntos de 'Manugas' en la general del campeonato, en la que Iván Ortolá (Kalex), quinto en Spielberg, se mantiene tercero.

Además, Alonso López (Kalex) concluyó sexto, justo por delante de Dani Holgado (Kalex), con Dani Muñoz (Kalex), undécimo, y Arón Canet (Boscoscuro), decimotercero, también en los puntos. Xabi Zurutuza (Forward) fue decimosexto; Adrián Huertas (Kalex) decimonoveno; Marcos Ramírez (Forward) vigésimo primero; y Sergio García Dols (Kalex) vigésimo cuarto. Alex Escrig (Forward) no pudo terminar.

QUILES GANA Y PUEDE SER CAMPEÓN DE MOTO3 EN JAPÓN

En Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) refrendó su dominio en la categoría pequeña con su novena victoria en 15 carreras, unos números que le permitirán tener su primera oportunidad de garantizarse el título en el Gran Premio de Japón en dos semanas. El murciano partía cuarto y aprovechó una caída del hasta ahora segundo del campeonato, David Almansa (KTM), cuando marchaba primero en la vuelta 8 para tomar el mando y adjudicarse el triunfo.

Así, lideró un podio que completaron sus compatriotas Brian Uriarte (KTM), 'poleman' del sábado, y Álvaro Carpe (KTM), que ha ascendido de la tercera a la segunda plaza de la general. Llegará a Motegi con 131 puntos de ventaja sobre Carpe y 132 sobre Almansa y Uriarte, y será campeón si consigue salir de allí con 150.

También acabaron en la zona de puntos Adrián Fernández (Honda), séptimo, y Joel Esteban (KTM), decimoquinto. Marcos Uriarte (KTM) fue decimoséptimo y Jesús Ríos (Honda), vigésimo segundo. Además de Almansa, tampoco consiguieron terminar Adrián Fernández (Honda) ni David Muñoz (KTM).