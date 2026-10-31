Acosta se lleva la esprint de Sepang y Marc Márquez se escapa en el Mundial

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Malasia, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, por delante del líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), una jornada en la que los también españoles Dani Holgado (Kalex) y Máximo Quiles (KTM) se han llevado las poles en las categorías de Moto2 y Moto3, respectivamente.

En una carrera corta con condiciones cambiantes y bajo un calor asfixiante, el murciano supo aprovechar sus oportunidades después de que todo saltase por los aires en la tercera de las diez vueltas fijadas al Circuito Internacional de Sepang, cuando el 'poleman' Alex Márquez (Ducati) se fue al suelo tras perder el control de su moto en la curva 14.

El incidente del de Cervera dejó en cabeza al japonés Ai Ogura (Aprilia), pero el 'Tiburón de Mazarrón' mantuvo la calma para superarle a tres giros del final, llevándose a Marc Márquez a su rueda. Finalmente, logró cruzar primero la meta para adjudicarse su segundo triunfo al esprint por delante del líder y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Con su segundo puesto, el eneacampeón del mundo aumenta hasta los 19 puntos (374) sobre Jorge Martín (Aprilia), que el viernes se retiró definitivamente del Gran Premio de Malasia tras evidenciar dolores después de fracturarse la muñeca por una caída la semana pasada en la esprint de Australia.

La aparición de la bandera blanca en la segunda vuelta por la presencia de lluvia en algunos sectores trastocó los planes de muchos pilotos, que apostaron por entrar en boxes para cambiar de moto -una apuesta que finalmente no dio resultado-, mientras el grupo delantero seguía adelante con neumáticos de seco. En esas condiciones, el hasta el momento líder de la carrera, Alex Márquez acabó en la grava tras dar varias vueltas de campana y se quedó sin opciones.

Ogura tomó el testigo con Acosta metiendo presión y el mayor de los Márquez justo detrás de ambos, ampliando su ventaja en las zonas secas y perdiéndola en las húmedas; por detrás, Bezzecchi se acercaba. Acosta dio el golpe definitivo a tres giros de la bandera a cuadros y adelantó el nipón, que también se vio superado por el catalán, que afianzó su posición tras una lucha posterior con el piloto asiático. Poco después, era Bezzecchi el que también daba cuenta de la KTM de Ogura.

Acosta se defendió en las vueltas finales y pudo celebrar su victoria con algo más de medio segundo de ventaja sobre Márquez, que amplía su renta en la general. Fueron los dos únicos pilotos en la zona de puntos este sábado, mientras que Alex Rins (Yamaha) terminó duodécimo, Augusto Fernández (Yamaha) lo hizo decimocuarto, por delante de Maverick Viñales (KTM) y Joan Mir (Honda), e Iker Lecuona (Ducati) concluyó decimoctavo.

HOLGADO, POLE EN MOTO2; GUEVARA SALDRÁ POR DELANTE DE GONZÁLEZ

Mientras, en Moto2, Dani Holgado (Kalex) partirá desde lo más adelantado de la parrilla y comandará una primera línea de salida íntegramente española, con Ángel Piqueras (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), segundo del campeonato a 5,5 puntos del líder.

El mallorquín tendrá una oportunidad de oro para meter presión al rey de la general, Manu González (Kalex), que tendrá que remontar desde la novena plaza para evitar perder el liderato. Además, Alonso López (Kalex) arrancará quinto, mientras que Alex Escrig (Forward) y Dani Muñoz (Kalex), séptimo y octavo, acompañarán a 'Manugasss' en la tercera fila de la parrilla.

Iván Ortolá (Kalex), tercero de la clasificación, comenzará décimo, mientras que Adrián Huertas (Kalex) lo hará decimotercero. No pudieron pasar de la Q1 José Antonio Rueda (Kalex), que iniciará la prueba desde el vigésimo puesto; ni Xabi Zurutuza (Forward), que saldrá vigésimo tercero por delante de Alberto Ferrández (Boscoscuro).

QUILES MANDA EN MOTO3 POR DELANTE DE URIARTE

Por su parte, el ya campeón de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) hizo valer un crono de 2:10.369 para lograr la pole para la carrera de la categoría pequeña, liderando una primera fila de parrilla en la que le acompañarán Brian Uriarte (KTM), tercero del campeonato, y el malasio Hakim Danish (KTM).

David Almansa (KTM), segundo de la general, comenzará cuarto en una segunda línea en la que también estará Álvaro Carpe (KTM), cuarto de la clasificación y que arrancará quinto. Además, Adrián Fernández (Honda) partirá noveno, justo por delante de David Muñoz (KTM), Joel Esteban (KTM) lo hará decimosexto y Adrián Cruces (KTM), decimoséptimo. El único español que no pudo meterse en la Q2, Jesús Ríos (Honda), saldrá vigésimo tercero.