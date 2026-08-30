Adelaida presenta su circuito para la temporada de MotoGP 2027

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MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, y MotoGP han presentado este domingo el nuevo circuito de Adelaida, donde se disputará el Gran Premio de Australia de motociclismo a partir de 2027 y que permitirá organizar la primera carrera urbana sobre dos ruedas del mundo.

En una presentación inmersiva que ofreció a los asistentes una visión 360º del proyecto, los organizadores presentaron un circuito ubicado en las mismas calles que acogieron por primera vez la Fórmula 1 en Adelaida y que acogerá las carreras del Mundial de MotoGP hasta 2032.

Se trata de un trazado de 4,13 kilómetros y 15 curvas en el que se recuperan algunas secciones legendarias del 'Gran Circo' como Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend y Dequetteville Terrace.

El CEO adjunto del MotoGP Group, Carlos Ezpeleta, destacó que llevan meses trabajando "estrechamente" con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y con los organizadores locales para "diseñar un circuito de MotoGP que sea emocionante y, sobre todo, seguro". "Estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos conseguido y confiamos en que ofrecerá una experiencia completamente nueva y emocionante para nuestros pilotos, equipos y aficionados", indicó.

"Desde el primer día, hemos trabajado estrechamente con los agentes locales para garantizar que el circuito genere resultados positivos para la comunidad y el medio ambiente, además de ofrecer carreras de primer nivel mundial. Entendemos que un proyecto de esta magnitud generará algunas molestias, pero nuestro objetivo es que los habitantes de Adelaida se sientan orgullosos de acoger MotoGP y realmente conectados con el evento", continuó.

El primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, rememoró las "imágenes más famosas" que ha dejado a lo largo de los años el circuito de Adelaida. "El neumático de Mansell explotando. Senna y Prost en el podio después de la última victoria de Senna en F1. Craig Lowndes ganando tras salir último de la parrilla. El espectacular vuelco de Jason Bright en la primera curva", enumeró.

"En esta nueva era, ofreceremos algo realmente de primer nivel mundial, combinando velocidad, seguridad y un espectáculo espectacular tanto para MotoGP como para los Supercars, que atraerá a decenas de miles de visitantes a nuestra ciudad y nuestro estado, y proyectará Australia Meridional ante una audiencia global de más de 630 millones de personas", concluyó.