Adrián Huertas: "Siempre aprendes de los momentos duros y los tienes como motivación"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Adrián Huertas (Kawasaki) afrontará el Gran Premio de Catalunya del Mundial de Superbikes como líder de la categoría de Supersport 300 gracias a que ahora cuenta "con medios" y con "un equipo ganador", y también con la "motivación" que le está dando el no haberlo pasado demasiado bien en años anteriores.

El madrileño, de 18 años, empezará el fin de semana en el circuito de Montmeló con 21 puntos de ventaja sobre el británico Tom Booth-Amos (Kawasaki) a falta de tres citas y después de haber sumado ya cinco triunfos este año, donde por fin está pudiendo demostrar un talento que, por culpa de las lesiones, no terminó de cuajar en categorías como la European Talent Cup y la Red Bull Rookies Cup.

Ahora, espera poder coronarse campeón del mundo de un campeonato que ya vio en 2018 y 2019 proclamarse ganadores a otros dos españoles como Ana Carrasco, que hizo historia al ser la primera piloto en ganar un título en una categoría de velocidad, y Manu González, histórico también por ser el campeón del mundo de motociclismo más joven con 17 años y 56 días.

Los tres visitaron Europa Press antes de volar a Barcelona para competir en la primera de las dos carreras de casa que tendrán consecutivas, ya que después vendrá la de Jerez de la Frontera (Cádiz), "circuitos favorables" para Adrián Huertas.

"En los test de Montmeló (31 de marzo-1 de abril) estuvimos muy fuertes y tuvimos buen ritmo. Creo que puedo estar luchando por ganar otra vez", aseguró el de Parla, que este año se ha impuesto en Francia (2), Países Bajos, Italia y Aragón.

Un dominio que supone un cambio respecto a su primera temporada, entonces a lomos de una Yamaha, y donde terminó decimoséptimo y sin ningún podio. "El año pasado fue más duro, no tenía los medios que puedo tener este año. El cambio de marca me venido bastante bien y ahora estoy luchando por el campeonato", se sinceró.

El título podría ser una recompensa a años complicados, donde las lesiones y la mala suerte apenas le dejaron brillar. "Al final, cuando vienes de momentos duros siempre aprendes de ellos y los tienes como de motivación en vez de verlos como un pozo sin fondo", advirtió. "Todas esas cosas malas las he usado para transformarlas en buenas sensaciones, las he cogido para hacerme más fuerte y creo que ahora estoy en un muy buen momento de mi carrera deportiva", subrayó Huertas.

El madrileño sabe que cuando decidió recalar en el MTM Kawasaki tenía claro que "era un equipo ganador". "Era lo que buscaba, y estoy demostrando que en uno puedo estar delante. Esperábamos luchar con los de delante, quizá no estar a este nivel en todas las carreras, pero sí asomarnos un poco más que el año pasado", expresó.

De todos modos, "sinceramente", aún no ha "asimilado" que tenga grandes opciones de ganar el Mundial. "Simplemente quiero seguir ganando porque es lo que me motiva y me gusta. Creo que el campeonato se puede conseguir, pero quiero conseguir mínimo alguna victoria más, ya veremos qué pasa", indicó.

"MOTOGP ES LA REFERECIA, PERO EN SUPERSPORT ME SIENTO QUERIDO"

En este sentido, no esconde que debe gestionar bien las carreras. "La

cabeza de vez en cuando me dice de marcar un poco al rival y si alguna carrera que, digamos, la tengo que perder y limitarme a puntuar más que mi rival, habrá que hacerlo. Hasta ahora quiero pensar en seguir ganando, en conseguir más victorias y estoy contento así", admitió.

"El primer objetivo es ganar este título, luego ya veremos qué pasa, pero el sueño de los pilotos desde pequeños es ser campeón del mundo de MotoGP, que es la referencia. Si algún día se me plantea la oportunidad, por qué no probar, pero en Supersport me siento querido y muy contento", añadió de cara al futuro.

Tanto Adrián Huertas como Manu González son representantes de la cantera que está dando Madrid, que también tiene actualmente a Jorge Martín con Ducati en la categoría de MotoGP, o a Raúl Fernández (Kalex) peleando por el título de Moto2.

"Creo que ahora está saliendo una buena hornada, pero creo también que a la cantera de Madrid de motociclismo no se le apoya nada y que no está muy valorado. Los que hemos salido ha sido por buscar ayuda en otros sitios y eso debería cambiar un poco. Manu y yo tuvimos que buscarla en la Cuna de Campeones de la Comunidad Valenciana. Me parece un poco extraño que pilotos de Madrid con la cantera que hay y el nivel que tienen, tengan que buscar apoyos fuera y esto podría cambiar un poco, pero seguiremos buscando apoyos por donde sea", sentenció.