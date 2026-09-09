Ai Ogura también se perderá el Gran Premio de San Marino por su lesión en la mano izquierda

Archivo - Ai Ogura, piloto del SuperFile Trackhouse MotoGP Team. - Simon West / Zuma Press / Europa Press - Archivo
MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha confirmado que el piloto japonés Ai Ogura (Aprilia) también se perderá el Gran Premio de San Marino, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo, debido a una lesión en su mano izquierda que ya provocó su ausencia en el reciente Gran Premio de Aragón.
"Se perderá un segundo fin de semana de carrera consecutivo, después de que una evaluación médica en Barcelona a última hora del martes confirmara que su pulgar izquierdo lesionado no ha sanado lo suficiente como para que pueda competir", explicó este miércoles el equipo SuperFile Trackhouse MotoGP desde su cuenta en la red social X.
"Permanecerá en Barcelona, concentrándose en los esfuerzos para recuperar la forma física de cara al Gran Premio de Austria, que está a una semana de distancia", añadió ese mensaje. "Le deseamos a Ai una pronta recuperación", apostilló la misma nota de prensa.
Por último, el equipo SuperFile Trackhouse MotoGP informó en su texto de que el próximo fin de semana "solo competirá" en el Misano World Circuit Marco Simoncelli con la moto #25 del madrileño Raúl Fernández.