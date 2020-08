Albert Arenas: "Estos 20 puntos son importantes y saben a gloria"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Albert Arenas (KTM) se mostró feliz por una segunda plaza en la carrera de Moto3 de este domingo del Gran Premio de la República Checa que "sabe a gloria", sobre todo por haber corrido todavía con su tobillo izquierdo dolorido.

"Estoy contento, no solamente por el resultado, sino también por el hecho de haber podido correr en Brno. Es importante valorar esta situación porque hace diez días no me esperaba poder llegar aquí y no tenía movilidad", señaló Arenas en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sin embargo, el gerundense celebró que, "después del trabajo de los últimos días", encontrase "buenas sensaciones tras el tercer entrenamiento libre", que le dieron "confianza" para la carrera.

"Esto nos da una buena base para seguir trabajando para el campeonato. Intentaré no pensar en la clasificación, aunque está claro que los 20 puntos son importantes, saben a gloria", confesó el catalán, que tiene 18 puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda).