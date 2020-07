Albert Arenas: "Estoy bien, pero hemos gastado el primer comodín"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Albert Arenas (KTM) ha asegurado tras su caída en la carrera del Gran Premio de Andalucía que está "bien" pero que ha "perdido el comodín" al obtener su primer '0' aunque, pese a ello, sigue líder del campeonato.

"Estoy bien físicamente, dolido por no haber acabado la faena y con ganas de recuperar pronto el tobillo. La caída ha sido muy espectacular, pero son cosas que pasan, a nosotros nos ha pasado en la tercera carrera. Hemos gastado el primer comodín", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Arenas, que ganó las dos primeras citas de Catar y España, aseguró ser consciente de que en Moto3 evitar un cero es imposible. "Es inevitable un '0', aunque siempre intentamos ser constantes y consistentes. En carrera he decidido mantenerme en el grupo y esperar al final, para ver si podía atacar o no, y notaba que la moto deslizaba, pero he decidido mantenerme ahí", apuntó.

"Sin embargo, ha llegado un punto en el que he perdido las dos ruedas y me he ido al suelo. He intentado salvarla, pero ha sido imposible. Mentalmente estoy al cien por cien, mantenemos el liderato, pero tampoco significa mucho, porque todavía quedan carreras por delante", manifestó.