Alcoba: "Estoy percibiendo una evolución lógica"

Publicado 05/10/2018 11:32:06 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jeremy Alcoba (Estrella Galicia 0,0), que sustituye al lesionado Arón Canet en el Gran Premio de Tailandia, se ha mostrado satisfecho de estar percibiendo "una evolución lógica" en el Circuito de Buriram, una trazado que "parece inicialmente más difícil de lo que resulta en realidad".

"Al principio me estaba costando bastante adaptarme. El trazado parece inicialmente más difícil de lo que resulta en realidad. Por la mañana me lo he tomado con un poco de calma, buscado las trazadas y las referencias en la salida de las curvas", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Tortosa, que concluyó con el vigésimo séptimo tiempo de la combinada, reconoció que las sensaciones mejoraron en la segunda sesión. "Por la tarde, empleando el mismo neumático, nos hemos quedado a apenas un segundo del primero. Estoy satisfecho por el día porque estoy percibiendo una evolución lógica", subrayó.

Por su parte, Alonso López, trigésimo este viernes, lamentó que la elección de la última goma lastrase su ritmo de la jornada. "Lo más positivo de este primer día es que he rodado casi todo el tiempo solo a un ritmo constante. Cada vez me he ido encontrando mejor, el circuito me gusta y creo que mi estilo se adapta a él", indicó.

"Mis sensaciones en el segundo entrenamiento eran buenas, lástima del último neumático que hemos empleado, ya que nos ha dado algunos problemas y nos ha impedido seguir rebajando mis tiempos. Estoy contento de todas formas y espero que mañana sigamos mejorando, ya que, obviamente, existe ese margen para nosotros", concluyó el madrileño.