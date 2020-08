Àlex Márquez: "El agarre no ha sido perfecto y espero que mejore"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Àlex Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que debe "trabajar" su "ritmo a una vuelta" en el Gran Premio de la República Checa, tercera prueba de la reanudación del Mundial de motociclismo, y aunque el agarre en pista "no ha sido perfecto" espera que "mejore" en la clasificación del sábado.

"Es bueno volver a pilotar y, además, en un circuito que me gusta mucho. Ha sido un buen primer día, aparte del pequeño problema en la segunda sesión, pero, sinceramente, no nos ha perjudicado mucho. El agarre de la pista no ha sido perfecto y ha habido muchas caídas, especialmente en las categorías pequeñas, así que espero que esto mejore para mañana", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera reconoció que el ritmo a una vuelta es uno de los aspectos a mejorar. "Hoy me he sentido muy bien, pero todavía tengo que trabajar mi ritmo a una vuelta; las sensaciones para mañana son buenas. Veamos cómo están las condiciones del circuito mañana y qué podemos hacer en él", subrayó.

Por su parte, el alemán Stefan Bradl, que sustituye al lesionado Marc Márquez en Brno, explicó que este viernes se ha centrado en "volver a recuperar sensaciones". "No importa cuánto tiempo lleves pilotando, cuando vuelves a subir a una MotoGP después de un descanso y aceleras en la recta, la potencia siempre es sorprendente", manifestó.

"Han pasado seis meses desde que piloté por última vez esta moto, así que me ha costado un tiempo ajustar la mente a estas velocidades y administrarlo todo, es bastante normal. Pero vamos bien y estoy mejorando en cada vuelta. Estoy listo para mañana y deseando que llegue después de un primer día positivo; hasta ahora, todo bien", concluyó.