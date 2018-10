Àlex Márquez: "Algunos pilotos de MotoGP me han comentado que Buriram no es muy complicado"

Publicado 02/10/2018 16:59:05 CET

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) advierte DE que el circuito de Buriram, escenario este fin de semana del Gran Premio de Tailandia, "no es muy complicado", según ha podido saber de los pilotos de MotoGP que pudieron entrenar allí en febrero, y mostró su deseo de que su buen rendimiento en MotorLand le ayude "para volver a rendir al mismo nivel".

"Buriram será un circuito nuevo para todos y he hablado con algunos pilotos de MotoGP y me han comentado que no es muy complicado. Sin embargo, hay algunas curvas en la parte intermedia en las que debes ser muy preciso. La clave en un circuito nuevo es entenderlo lo antes posible y trabajar bien en la moto con el equipo para encontrar una buena puesta a punto", apuntó Márquez en declaraciones facilitadas este martes por equipo.

El ilerdense llega al inicio de la gira transoceánica tras tener "carrera muy positiva" en el Gran Premio de Aragón pese a no haber logrado su objetivo "de subir al podio". "Espero que estar delante en MotorLand me ayude para volver a rendir al mismo nivel en Buriram", añadió.

Por su parte, su compañero Joan Mir espera que lo novedoso del trazado tailandés haga que todos los pilotos de la categoría partan "con las mismas oportunidades". "Estoy deseando coger sensaciones con la pista rápidamente para estar entre los pilotos más rápidos en los entrenamientos y llegar preparado a la carrera del domingo", indicó.

"Al día siguiente de la carrera en MotorLand nos quedamos a entrenar. Hacía mucho viento, pero al menos pudimos probar varias soluciones en la puesta a punto que nos ayudarán en las próximas carreras", concluyó el balear.