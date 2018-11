Àlex Márquez: "Está bien comenzar así desde el viernes"

Publicado 02/11/2018 12:50:48 CET

BARCELONA, 2 Nov.

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este viernes tras firmar el mejor tiempo en los primeros libres del Gran Premio de Malasia que "está bien" empezar así en Sepang, y ha añadido que se ha divertido más sobre la moto respecto a Australia.

"Hemos hecho un buen trabajo y está bien comenzar así desde el viernes. Los tiempos son rápidos, pero aún tenemos que verificar un par de cosas y hacer un simulacro de carrera", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez reconoció que las condiciones por la mañana fueron "algo complicadas". "Pero por la tarde la pista estaba completamente seca. Después del frío en Australia, ha sido divertido pilotar en estas condiciones", celebró.

Por su parte, Joan Mir terminó demasiado lejos de su compañero de equipo, en 21ª posición y a 1.8 segundos de Márquez. "Estoy bastante decepcionado con el día de hoy, aunque me siento bien con la moto", señaló.

"Pero, cuando hemos cuando hemos montado el neumático delantero denominado 'zero' ya tenía bastante uso y me he caído en la primera vuelta. Es un poco frustrante, pero pienso que la moto va bastante bien y sabemos qué dirección debemos seguir", apuntó.