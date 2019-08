Àlex Márquez: "La estrategia ha salido perfecta"

Publicado 03/08/2019 16:39:53 CET

73 MARQUEZ Alex (Spa) Marc VDS (Kalex), action, winner during Moto2 SHARK Helmets Grand Prix de France 2019 at Le Mans from May 17 to 19, 2019 at, 2019 in Spain - Photo Studio Milagro / DPPI

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que la estrategia en la calificación del Gran Premio de la República Checa, en la que ha logrado la pole, ha salido "perfecta", y ha resaltado que es importante "volver de vacaciones así", con estas buenas sensaciones.

"Ha sido un poco lotería, no me quedaba otra que entrar y poner 'slicks', porque con mojado, estando tan seca la pista, no me encontraba nada bien. Me quedaba solo entrar y esperar que no lloviese. He visto que el cielo estaba bastante despejado y me he dicho que no podía hablar con el de arriba pero que iba a intentarlo. Ahora empieza a llover, así que ha salido la estrategia perfecta", señaló tras la Q2 a DAZN.

En este sentido, el de Cervera explicó que había dado "el máximo", y que eso le ha permitido meter una diferencia de dos segundos al británico Sam Lowes (Kalex). "Yo no sabía que tenía tanta diferencia. Iba cómodo, bien, me sentía bien ya desde ayer. Tenemos buen ritmo y esta mañana, también. Estoy contento con esta pole y con volver de vacaciones así, pero mañana es el día importante, el día en el que se reparten los puntos, y hay que estar muy concentrado", finalizó.