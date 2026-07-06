Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, pilotos oficiales de KTM en MotoGP desde 2027

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El piloto español Álex Márquez competirá con el equipo oficial de KTM en MotoGP a partir de la temporada 2027 y tendrá como compañero al italiano Fabio Di Giannantonio, cuya incorporación también anunció este lunes la marca austríaca para abrir una nueva etapa en la categoría reina con una alineación completamente renovada.

Ambos pilotos han firmado contratos multianuales con Red Bull KTM Factory Racing y serán los encargados de liderar el proyecto de la fábrica austríaca coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de MotoGP, que estrenará motores de 850 centímetros cúbicos a partir de 2027.

El de Cervera, actualmente en el Gresini Racing satélite de Ducati, fue subcampeón del mundo de MotoGP en 2025 y llega avalado por una trayectoria ascendente en la categoría reina. Campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019, mantiene además un vínculo especial con KTM, ya que logró con una moto de la marca austríaca su primer podio y su primera victoria mundialista durante su etapa en la categoría pequeña, en 2013.

Tras debutar en MotoGP en 2020, Álex Márquez se consolidó entre los pilotos de referencia hasta firmar el subcampeonato mundial en 2025, una campaña en la que consiguió tres victorias, en los Grandes Premios de España, Catalunya y Malasia. En el presente curso volvió a imponerse en Jerez, confirmando su progresión entre la élite.

Su nuevo compañero será Di Giannantonio, uno de los pilotos más en forma del campeonato. El romano ocupa actualmente una plaza entre los tres primeros del Mundial de MotoGP 2026 después de sumar esta temporada su segunda victoria en la categoría reina, conseguida en el Gran Premio de Barcelona, además de acumular tres podios en las diez primeras citas del año y otros cuatro en las carreras al sprint.

El director de KTM Motorsports, Pit Beirer, destacó que tanto Márquez como Di Giannantonio representan el perfil de pilotos que buscaba la fábrica para afrontar esta nueva etapa. Sobre el español aseguró que aporta "un talento extraordinario", además de "determinación y una mentalidad ganadora" para contribuir al desarrollo de la RC16 y pelear por las primeras posiciones.

Respecto al italiano, Beirer subrayó su crecimiento en las últimas temporadas. "Fabio ha dado un paso adelante para convertirse en uno de los pilotos más consistentes en la lucha por las posiciones de cabeza en MotoGP. No tenemos ninguna duda sobre su velocidad ni sobre su compromiso para ofrecer el máximo rendimiento", afirmó.

"Es un gran compañero de equipo y una excelente persona, y sabemos que encajará perfectamente en nuestro proyecto. Durante nuestras conversaciones nos impresionó la pasión con la que afronta dar siempre el máximo, tanto dentro como fuera de la pista, y creemos que el próximo capítulo juntos será emocionante e inolvidable", concluyó el responsable de KTM Motorsports.