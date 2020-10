Alex Márquez: "Es una gran oportunidad ir al LCR, no es un paso atrás para mí"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) descartó que, pese a su actual estado de forma, con dos segundos puestos consecutivos, hubiese precipitación en enviarle la temporada que viene al equipo LCR, y reconoció que "ahora es fácil opinar" y que para él el equipo 'satélite' de Honda "es una gran oportunidad para ir creciendo y mejorar".

"Ahora es fácil opinar, pero yo estaba de acuerdo con la decisión y lo veo como una gran oportunidad ir al equipo LCR e ir creciendo allí porque tengo muchísimas cosas en las que mejorar. Para mí no es un paso atrás, es uno a un lado para ser más fuerte y más completo, y mejorar en MotoGP. Si tengo la oportunidad y los resultados son buenos, trataré de volver al Repsol Honda", aseguró Márquez en rueda de prensa previa del Gran Premio de Teruel.

El de Cervera opinó que "no existen ya los equipos 'satélites". "Hace 6 ó 7 años a lo mejor no tenían la oportunidad de batirte por el título con uno, pero ahora sí. De todos modos, no estoy en la situación de empezar a pensar en ganar un campeonato", se sinceró.

"Tengo que ser fuerte en todos los puntos, no te puedes centrar en uno. Esta Honda es una moto que a nivel de tren delantero hay que entenderla muy bien y tener una buena puesta a punto de base porque si no, no gira bien y es difícil, pero cuando tienes más o menos el control, cuenta con mucho potencial. Yo no se lo estoy extrayendo al máximo y con el tiempo voy entendiendo en que áreas tengo que mejorar. Tienes que estar apretando al límite, si no pierdes demasiadas décimas", remarcó el catalán.

Álex Márquez afronta la segunda carrera en MotorLand tras sumar su segundo puesto consecutivo, aunque aclaró que su objetivo el domingo "no es ganar esta carrera sino hacer la misma labor que el pasado fin de semana". "La carrera fue la consecuencia de los entrenamientos donde hicimos una buena labor y en todas las condiciones fuimos muy rápidos", comentó.

"Sabía antes de la carrera que tenía un buen ritmo y que era difícil remontar, pero ahora quiero ver hasta qué punto podemos mejorar en este doblete de Grandes Premios porque aún hay margen y puntos en los que podemos mejorar, y sobre todo mejorar en la calificación porque es la clave", añadió el piloto del Repsol Honda que viendo su última carrera en su casa se sorprendió porque iba "rápido y remontando".

El español cree que el cambio se produjo en el test de Misano, donde dio "un paso adelante". "Desde el test de Catar no había tenido la oportunidad de tener otro y para un 'rookie' es difícil estar sin subirse a la moto durante tres meses por el confinamiento y luego probar cosas durante el fin de semana. Vamos dando pasos adelante, pero aún tenemos que pulir muchos detalles donde hay margen de mejora e ir paso a paso", puntualizó.

Finalmente, preguntado por su hermano Marc, recalcó que "nada ha cambiado" y que "continúa igual que la semana pasada". "Estoy concentrado en mi fin de semana y no quiero que me pregunten mucho por Marc. Vamos a olvidarnos un poco de él y a centrarnos en mí", zanjó.