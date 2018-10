Àlex Márquez: "He protagonizado una larga batalla con Marini"

Publicado 12/08/2018 17:17:26 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), después de no concluir la carrera de Moto2 del Gran Premio de Austria a causa de una caída en la última curva, ha admitido haber "protagonizado una larga batalla" con el italiano Luca Marini (SKY Racing Team VR46) por entrar en el podio.

"La caída de hoy ha sido una pena porque he estado luchando por el podio hasta la última curva. He protagonizado una larga batalla con Luca Marini y, cuando he tratado de pasarle al final, me he ido largo y no he podido evitar la caída", dijo Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por ese incidente, el catalán se mostró negativo aunque sin perder de vista las carreras que aún faltan por disputarse en el Campeonato del Mundo. "Es una lástima no terminar la carrera en un fin de semana en el que me he sentido muy fuerte en todo momento", afirmó finalmente.