Alex Márquez se impone al 'poleman' Acosta en la esprint de casa

Alex Márquez en el Circuit de Barcelona-Catalunya - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Márquez (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, y ha liderado un podio en el que le han acompañado el también español Pedro Acosta (KTM), que se hizo con la pole, y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), todo en una cita en la que Jorge Martín sufrió una caída cuando marchaba líder provisional del campeonato.

En una cita marcada por la ausencia del recién operado Marc Márquez (Ducati), fue su hermano el primero en reinar en el fin de semana en casa en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El de Cervera tomó el liderato en la cuarta vuelta y pilotó sin errores para adjudicarse su sexto triunfo en una carrera corta.

En cambio, Martín se quedó sin opciones por culpa de una caída cuando apenas se habían cubierto tres de las doce vueltas previstas al trazado catalán, cuando rodaba en zona de puntos y era líder provisional de la categoría reina. Con su 'cero' y el noveno puesto de Marco Bezzecchi (Aprilia), el italiano aumenta en un punto su ventaja en el liderato, con 129 unidades para el transalpino por 127 del madrileño.

Acosta, que horas antes había logrado la pole, defendió su posición de privilegio en la carrera corta una vez apagados los semáforos. Alex Márquez, tras intercambiar adelantamientos con el francés Johann Zarco (Honda), se asentó en la segunda plaza, mientras Joan Mir (Honda) se iba al suelo.

Poco después, en la vuelta 3, Martín también sufría una caída cuando marchaba sexto y era líder provisional del Mundial. El incidente permitió a Bezzecchi aflojar para intentar no sumar un 'cero' como su principal rival.

El pequeño de los Márquez no esperó más y en el cuarto giro al trazado catalán asaltó la primera posición después de superar al de Mazarrón en la vuelta principal. Ya nadie le discutiría la victoria, y fue el primero en ver la bandera a cuadros ondeada por el jugador del FC Barcelona Fermín López.

Acosta fue segundo y Di Giannantonio arrebató en el último suspiro a Raúl Fernández (Aprilia) el tercer puesto. Fermín Aldeguer (Ducati) terminó duodécimo, Alex Rins (Yamaha) fue decimoquinto y Augusto Fernández (Yamaha), decimoctavo. Igual que Martín, no pudieron terminar Mir ni Maverick Viñales (KTM).

Antes, en la Q2, Pedro Acosta se había garantizado su primera pole desde Japón 2024 gracias a un crono de 1:38.068 que le valió para superar por tres décimas al italiano Franco Morbidelli (Ducati) y a Alex Márquez, que volverán a acompañarle este domingo en la primera línea de parrilla.

Raúl Fernández (Aprilia) encabezará la segunda fila, mientras que desde la tercera saldrá de nuevo Jorge Martín, noveno, que tratará de meter puntos a un Marco Bezzecchi que tendrá que remontar desde la duodécima posición, en una cuarta fila que liderará Joan Mir (Honda), décimo.

En la Q1 se quedaron hombres como el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), decimotercero; y los españoles Fermín Aldeguer (Ducati), decimoquinto; Maverick Viñales (KTM), decimoséptimo; Alex Rins (Yamaha), decimonoveno; y Augusto Fernández (Yamaha), vigésimo primero.

VIETTI Y PERRONE CONQUISTAN LAS POLES DE MOTO2 Y MOTO3

Por su parte, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) se convirtió en el sexto 'poleman' distinto de la categoría de Moto2 en 2026 al establecer el mejor tiempo de la Q2 (1:41.07), y liderará una primera fila de parrilla en la que le acompañará el neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el líder del campeonato, el español Manu González (Kalex).

Tres españoles coparán la segunda línea en el Circuit de Barcelona-Catalunya: Iván Ortolá (Kalex), Alonso López (Kalex) y Arón Canet (Boscoscuro), mientras que en la tercera, octavo y noveno respectivamente, saldrán Dani Holgado (Kalex) y José Antonio Rueda (Kalex).

El segundo de la general, Izan Guevara (Boscoscuro), comenzará undécimo, y Dani Muñoz (Kalex), Alberto Ferrández (Boscoscuro) y Alex Escrig (Forward) iniciarán la cita decimoquinto, decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente. No lograron pasar a la Q2 Sergio García Dols (Kalex), vigésimo; Unai Orradre (Kalex), vigésimo segundo, Adrián Huertas (Kalex), vigésimo sexto; y Xabi Zurutuza (Forward), vigésimo séptimo.

Por último, en Moto3, el argentino Valentín Perrone (KTM) se aseguró, con un registro de 1:46.679, la pole por delante de dos españoles, David Muñoz (KTM) y Brian Uriarte (KTM), mientras que el líder de la general, el también español Máximo Quiles (KTM), partirá séptimo.

Los perseguidores en el campeonato del murciano, Adrián Fernández (Honda) y Álvaro Carpe (KTM), comenzarán noveno y decimocuarto, respectivamente. Además, David Almansa (KTM) arrancará cuarto; Jesús Ríos (Honda) saldrá sexto; y Joel Esteban (KTM) lo hará undécimo. No superaró la Q1 Adrián Cruces (KTM), que saldrá vigésimo.