Álex Márquez manda en la 'Practice' de Jerez

El pìloto español Álex Márquez durante un Gran Premio del Mundial 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati) cerró el viernes del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, que se disputa en el Circuito Jerez-Ángel Nieto, como el mejor tiempo de la 'Practice' de la categoría de MotoGP.

El menor de los hermanos Márquez lanzó un buen mensaje de cara a defender su victoria del año pasado en el trazado gaditano, la primera de su carrera, en un día con dominio de Ducati y donde Marc Márquez, actual campeón del mundo, quedó cerca, pero por detrás del líder, el italiano Marco Bezzechi (Aprilia), con Jorge Martín (Aprilia) sufriendo algo y con Pedro Acosta (KTM) teniendo que pasar el peaje de la 'Q1' y lejos de los mejores.

La primera toma de contacto con la primera carrera en Europa del Campeonato del Mundo augura una bonita batalla para el fin de semana. La marca de Borgo Panigale dominó tanto por la mañana, con su hasta ahora mejor piloto, el italian Fabio di Giannantonio, como en la que concluyó la actividad, con el subcampeón del mundo de 2025 mandando con autoridad.

Álex Márquez logró encontrar su mejor giro en el tramo final de la 'Practice' y se marchó a analizar los datos del viernes como el único capaz de bajar de la barrera del 1:36. Con un crono de 1:35.704, muy cerca de la mejor vuelta en el circuito andaluz, el 1:35.610 el año pasado del francés Fabio Quartararo (Yamaha), nadie se le pudo acercar.

El piloto de Cervera demostró que llega con fuerza y ya abrió una primera brecha con el resto de rivales, con el segundo mejor tiempo del día, de Fabio di Giannantonio, ya a más de tres décimas, y el tercero, el líder Marco Bezzecchi, a medio segundo.

Por su parte, su hermano Marc arrojó suspense para colarse entre los diez mejores tiempos y evitar pasar el sábado por la 'Q1', consiguiendo ser el cuarto más rápido del viernes cuando apenas faltaba un minuto para terminar la sesión, quedándose a tan sólo 17 milésimas de Bezzecchi.

Además, Jorge Martín (Aprilia) tuvo algún problema más, con un par de caídas incluidas sin consecuencias físicas, pero terminó entrando en el 'Top 10' con el noveno mejor registro y casi a seis décimas de Álex Márquez. No tuvo esa suerte Pedro Acosta, que sólo pudo marcar el decimoquinto mejor tiempo y tendrá que pasar por la 'Q1'.

Por otro lado, en la categoría de Moto3, el más rápido de la 'Practice' fue el español Máximo Quiles (CFMOTO), con un tiempo de 1:44.078, tan sólo 41 milésimas más rápido que su compatriota David Muñoz (KTM), mientras que en Moto2, mandó el australiano Senna Agius (Kalex), con una mejor vuelta de 1:38.973, 79 milésimas mejor que el español Alonso López (Kalex) y nuevo récord del trazado.