Bezzecchi defiende liderato y Jorge Martín sueña con el golpe en Jerez

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y Jorge Martín (Aprilia Racing) durante el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 en el Circuito de las Américas (Austin) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, cuarta cita del Mundial de motocilismo, aterriza este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con Marco Bezzecchi como líder sólido del campeonato tras un inicio de temporada dominador de Aprilia, y con Jorge Martín plenamente reenganchado a la pelea por el Mundial a solo cuatro puntos de su compañero de equipo, mientras que las Ducati, lideradas por Marc Márquez, o la KTM de Pedro Acosta quieren decir la suya en Jerez.

Marco Bezzecchi (Aprilia) llega a la primera cita europea del Mundial tras encadenar cinco victorias --entre el final del Mundial 2025 y el arranque del presente-- y una racha de dominio absoluto en los domingos de carrera, mientras que Martín, campeón del mundo en 2024, ha recuperado sensaciones tras un 2025 complicado y aterriza en Jerez tras ganar el Sprint y ser segundo en los GP de Brasil y de Las Américas, en uno de sus mejores momentos recientes con la marca de Noale.

La batalla interna en Aprilia se traslada ahora a territorio español, donde el apoyo del público será masivo y donde el madrileño buscará seguir recortando distancia ante un Bezzecchi que, sin embargo, ha sido el hombre más fuerte del inicio de temporada. Pero con tan solo 4 puntos de distancia entre ambos en la clasificación, todo está abierto y el madrileño, sin presión ni agobios, intentará lucharle el liderato a su compañero de box.

En el recuerdo reciente aparece el Gran Premio de España de 2025 en Jerez, donde Álex Márquez (Ducati) firmó una victoria histórica en MotoGP por delante de Fabio Quartararo (Yamaha) y Francesco Bagnaia (Ducati), en una carrera marcada por el gran rendimiento de Ducati, la caída de Marc Márquez en los primeros compases --volvió a pista-- y un podio que apretó aún más la lucha por el Mundial en aquel momento.

Un año después, el escenario es diferente pero el contexto igual de exigente, con Aprilia como referencia inicial del campeonato y con Ducati, KTM y Honda tratando de reaccionar en un circuito que siempre marca diferencias.

En ese segundo escalón aparece Pedro Acosta como gran alternativa española. El murciano de KTM llega tras ser el mejor del resto en Austin y con la sensación de haber perdido incluso un podio por una sanción, pero con ritmo suficiente para pelear por su primera victoria dominical en MotoGP en Jerez.

KTM también confía en Enea Bastianini, que ya subió al podio en Estados Unidos, mientras Brad Binder busca recuperar sensaciones. Maverick Viñales seguirá siendo baja tras su lesión.

Pero es Ducati quien más debe espabilar. Y Marc Márquez vuelve a su circuito talismán con la necesidad de reaccionar. Sin victoria dominical aún en 2026 y a 36 puntos del liderato, el nueve veces campeón del mundo y vigente campeón de MotoGP busca romper una dinámica irregular en un trazado donde no gana desde 2019.

Francesco Bagnaia, por su parte, tampoco ha encontrado continuidad pese a sus buenos sábados y llega a Jerez en novena posición del Mundial, aunque con tres victorias previas en este circuito. Así que Fabio Di Giannantonio lidera el rendimiento de Ducati en este arranque, mientras Alex Márquez y Fermín Aldeguer completan un bloque competitivo que también aspira a estar en la pelea por el podio.

Honda y Yamaha intentarán dar un paso adelante en un trazado donde históricamente han sido competitivas, con Joan Mir, Luca Marini y Fabio Quartararo como principales bazas.

Con todo ello, Jerez vuelve a presentarse como uno de los grandes escenarios del Mundial, con rivalidades internas, aspirantes al título y la presión del público español, con previsible lleno en la grada, como ingredientes de un fin de semana que puede ser clave en este tramo inicial de la temporada.

TODO ABIERTO, CON ACENTO ESPAÑOL, EN MOTO2 Y MOTO3

Con la temporada de Moto2 bastante igualada en este arranque de 2026, el Mundial llega a Jerez con Manuel González como uno de los hombres más consistentes del inicio de curso tras su victoria inicial y su regularidad en puntos, seguido muy de cerca por Izan Guevara, que se mantiene en la pelea por el liderato gracias a su solidez en las tres primeras citas, y el también español Daniel Holgado, separados los tres por apenas 6,5 puntos.

En Moto3, el inicio de curso también está siendo muy ajustado, con el español Máximo Quiles como gran referencia inicial tras un arranque muy sólido (una victoria y dos seguntos puestos) que le han llevado a liderar la clasificación, seguido de lejos por el también español Álvaro Carpe a 23 puntos, y el argentino Valentín Perrone tercero a 27 unidades, en una categoría fiel a su guion habitual de grandes grupos, carreras muy apretadas y un Mundial abierto en las primeras citas.