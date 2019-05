Àlex Márquez: "Lo más importante es que he sido rápido y constante con el nuevo neumático trasero"

Publicado 03/05/2019 19:15:46 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) calificó de "muy positivo" el primer día de entrenamientos libres en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde terminó con el sexto mejor tiempo y con la elección del neumático trasero ya hecha para el domingo.

"Ha sido un día muy positivo para nosotros. Lo más importante es que he sido rápido y constante con el nuevo neumático trasero. Me he adaptado muy rápido y ya tengo clara la elección para la carrera del domingo, así que una parte clave del fin de semana ya está hecha", señaló Márquez en declaraciones facilitadas este viernes por su equipo.

El de Cervera se centrarán este sábado "en mejorar el tercer sector" del trazado gaditano porque es el que pierde "más tiempo". "Este primer día me hace sentir positivo y optimista de cara al resto del fin de semana", comentó.

Por su parte, Xavi Vierge, que sólo pudo ser vigesimocuarto este viernes, reconoció que fue "un día complicado". "Hemos empezado la FP1 con una puesta a punto distinta a la que usamos aquí en los test de pretemporada y los cambios no han sido positivos porque la moto no acababa de girar bien cuando soltaba el freno delantero", apuntó.

"Sin embargo, por la tarde hemos reaccionado y dado un buen paso hacia adelante. En la FP2 el 'grip' ha bajado y no ha facilitado las cosas, pero he sabido mantener la calma y no cometer fallos importantes para poder recopilar toda la información posible. Estamos mejor y más cerca de lo que marca la clasificación y sabemos cómo hacer que la moto sea más competitiva. Estoy seguro de que este sábado seremos más fuertes", advirtió.