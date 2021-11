Álex Márquez: "Me gustaría que el Álex de 2031 hubiera cumplido todos sus sueños"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español del Estrella Galicia Álex Márquez (Honda) afirmó que en 2031 le gustaría haber cumplido todos sus "sueños" poco antes de afrontar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se disputa este fin de semana en Cheste (Valencia), donde lucirá en su mono un logotipo diseñado por él mismo para conmemorar los 10 años de la cervecera en MotoGP.

"Al Álex de 2011 le diría: 'Sigue, que lo vas a conseguir'. Quizás no he saboreado como merecía algunos momentos. 'Cuando consigas algo, disfrútalo, saboréalo. No lo normalices'. Y al de 2031, me gustaría verle que hubiera cumplido todos sus sueños, que llegue con 35 años y haya disfrutado de este deporte lo máximo", dijo en una entrevista a Estrella Galicia.

El menor de los Márquez recordó que se le quedó grabado que conoció a los responsables de la cervecera, por vez primera, en el 'box' de su hermano Marc en 2011. "Pero el (momento) más especial fue en 2014 en Valencia cuando logramos el primer título como 'title sponsor', que fue muy bonito. No es un sponsor, son amigos. El celebrar el título con ellos, el 'VIP village' fue una fiesta grande que pude disfrutar muchísimo", señaló sobre el título mundial en Moto3.

En relación a los compañeros de equipo, los españoles Álex Rins y Joan Mir, y el italiano Franco Morbidelli, siempre le ha gustado que fueran "rápidos" para tener "una rivalidad sana". "Con todos me llevo muy bien. ¿El más duro? Los tres son muy buenos. Son estilos diferentes y quizás el que ha conseguido su sueño es Mir, que por eso es campeón del mundo de MotoGP", apuntó.

Tras acariciar el podio en el Gran Premio del Algarve como mejor piloto independiente, Álex rendirá un homenaje en la última carrera del Mundial a los diez años de Estrella Galicia 0,0 vinculada al motociclismo de competición.

Alex Márquez correrá el último Gran Premio del año con un nuevo parche en el hombro de su mono de competición. Este exhibirá un logotipo muy especial, diseñado por él mismo para conmemorar los 10 años de Estrella Galicia 0,0 en el Mundial de MotoGP.