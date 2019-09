Àlex Márquez: "Navarro tenía algo más y he pensado que tercero era un buen resultado"

Publicado 22/09/2019 20:02:14 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) resaltó que tuvo "una carrera fácil" en el Gran Premio de Aragón por las condiciones a las que se enfrentó y subrayó que Jorge Navarro "tenía algo más en las últimas vueltas" y por ello prefirió no arriesgar y obtener "un buen resultado" como el tercer lugar.

"No ha sido una carrera fácil. Las condiciones de la pista y la dirección del viento habían cambiado bastante y al principio me ha costado un poco hacerme a ellas. Sin embargo, poco a poco he ido recuperando la confianza y el ritmo", relató Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera recalcó que su "problema" fue cuando se puso a "pelear" con el italiano Luca Marini y eso le perder "mucho tiempo". "Más tarde he intentado volver alcanzar a Binder, pero me costaba mucho. En ese punto, el agarre trasero se ha resentido", indicó.

"Ya en las últimas vueltas he visto que Jorge Navarro tenía algo más que yo así que he pensado que un tercer puesto era un buen resultado. Lo más importante es que nos vamos de aquí con 38 puntos de ventaja así que contento y a seguir trabajando en esta misma línea", sentenció.

Por su parte, su compañero Xavi Vierge, décimo en MotorLand, confesó estar "un poco decepcionado" con su resultado. "Esperábamos mucho más. Creíamos que teníamos un ritmo superior, pero desde las primeras vueltas he notado que no iba nada a gusto en la moto. He estado peleando con la moto, no corría a gusto", comentó.

"Me quedo con que hemos acabado otra carrera, otro 'Top 10' y con que cada vez tenemos más información. Ahora llega una parte de la temporada que me gusta mucho así que hay que seguir trabajando y prepararse para intentar luchar donde nos merecemos", deseó.