Álex Márquez: "No estoy contento con mi rendimiento, pero son puntos valiosos"

Publicado 14/04/2019 23:40:00 CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) lamentó "errores" que lastraron un buen inicio de carrera este domingo en el Gran Premio de Las Américas, donde fue líder durante gran parte de la prueba, al tiempo que quiso ser "positivo" con el trabajo del equipo y con puntos importantes.

"He empezado muy bien la carrera. Buena salida y buenas primeras vueltas sintiéndome muy bien encima de la moto. He sido muy constante durante la primera mitad de carrera pero a unos ocho giros del final he empezado a perder agarre trasero y he cometido varios errores permitiendo a otros pilotos adelantarme", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo tras ser quinto en Austin.

El de Cervera terminó cediendo puestos desde la cabeza pero confió en volver a estar en la pelea en Jerez. "No estoy contento con mi rendimiento en esta carrera por los fallos que he cometido pero estoy encantado con el gran trabajo que está haciendo el equipo. No es el resultado que quería pero sumamos valiosos puntos para el campeonato. Hemos de seguir progresando en la línea en la que estamos", afirmó.

"Ha sido un Gran Premio difícil en el que todos hemos podido rodar muy poco. Debemos quedarnos con lo positivo y volver a darlo todo en Jerez", finalizó.