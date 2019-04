Alex Márquez no quiere dejar escapar a Baldassarri y Masiá quiere repetir sorpresa

Publicado 11/04/2019 16:52:55 CET

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) afrontará optimista el Gran Premio de Las Américas, tercera cita del Mundial de Motociclismo en la que intentará evitar que el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) se escape más en el liderato de Moto2, mientras que en Moto3, Jaume Masiá (KTM) tratará de repetir la sorpresa del Gran Premio de Argentina para presentar su candidatura.

En la categoría intermedia ya hay el primer dominador en la figura de un Baldassarri que puede presumir que es el único de todo el campeonato que ha podido repetir triunfo, después de imponerse en Catar y en Argentina.

El piloto del equipo de Sito Pons, que nunca había subido dos veces en la misma campaña al primer cajón del podio, está mostrando su favoritismo pese a que se le está resistiendo algo las calificaciones. En Losail ganó pese a la presión final del veterano Thomas Luthi (Kalex) y en Termas de Río Hondo lo hizo con mucha más autoridad.

Baldassarri tiene ya 17 puntos de ventaja sobre el australiano Remy Gardner (Kalex), también candidato tras finalizar cuarto en Catar y segundo en Argentina, en 24 al alemán Marcel Schrotter (Kalex), y en 25 a Àlex Márquez, que se recuperó de su complicado inicio en Catar con un esperanzador tercer lugar en la cita sudamericana.

El piloto catalán sabe que no puede dar más concesiones para no perder un terreno difícil casi siempre de recuperar en esta categoría, pero llega animado al COTA donde en su última visita alcanzó un brillante segundo puesto.

A su lado estará un Xavi Vierge deseoso de olvidar su inicio, sobre todo la última cita, donde tras lograr la 'pole' ni siquiera pudo tomar la salida por una avería de su moto. Iker Lecuona (KTM), cuarto en Argentina, compensó un tanto su '0' de Losail y buscará estar en la pelea por el podio.

MASIÁ QUIERE DEMOSTRAR QUE ARGENTINA NO FUE CASUALIDAD

Por su parte, algo más de igualdad hay en Moto3, donde el líder continúa siendo el ganador en Catar, el japonés Kaito Toba (Honda), que sólo pudo ser décimo en Termas de Río Hondo, pero que mantiene dos puntos de ventaja sobre el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda).

A seis está el español Jaume Masiá, que sacó partido de la extrema competitividad que hay en todas las carreras de la categoría para sumar en Argentina su primera victoria en el Mundial. Ahora, le tocará volver a estar delante para defender una candidatura de la que tampoco se quiere descolgar Arón Canet (KTM), tercero en Losail, pero que sólo pudo ser duodécimo en Argentina.

Por su parte, los pilotos del Estrella Galicia 0,0 buscarán olvidar un negativo último Gran Premio. Alonso López no acabó la carrera por una caída y además recibió la sanción de seis puestos en la calificación por un incidente con John McPhee, mientras que Sergio García Dols no pudo hacer su debut por culpa de una fuerte caída en el 'warm up' que le provocó un ligera conmoción cerebral de la que parece recuperado, aunque deberá recibir el 'OK' médico.