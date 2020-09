Álex Márquez: "No ha sido fácil, sabíamos que este fin de semana sería duro"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) admitió que "no ha sido una Q1 fácil" en la jornada del sábado del Gran Premio de San Marino y explicó que ya sabían que "este fin de semana sería duro" por estar alejados de los mejores.

"No ha sido una Q1 fácil para nosotros, sabíamos que este fin de semana sería duro. Teníamos buena información del FP4 y nuestro ritmo en general es mejor que la posición que muestra la tabla de tiempos", dijo Álex Márquez, que acabó con el vigésimo primer tiempo.

"En la sesión cronometrada no he podido enlazar una buena vuelta, mi mejor crono no incluye ninguno de mis mejores parciales. Es muy difícil por los baches. Lo positivo es que este domingo sólo podemos mejorar", añadió el piloto catalán.

Por su parte, su compañero Stefan Bradl fue decimonoveno y aseguró que lo más destacable fueron las pruebas. "Hemos probado muchas cosas diferentes hoy para mejorar nuestras sensaciones y velocidad. Todavía queda algo que encontrar para la carrera y la moto es muy física aquí, especialmente con los baches", dijo.

"Esperemos que podamos ganar posiciones pronto en carrera y rodar con los otros pilotos, para ver dónde son más sólidos y qué ventaja podemos conseguir", sentenció el piloto alemán, de 30 años.