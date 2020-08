Álex Márquez: "La posición no refleja nuestro verdadero potencial"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) explicó este viernes que "la posición" en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria "no refleja" su potencial de cara al fin de semana.

"Por la mañana me he sentido bastante bien y he podido aprender rápido los puntos de frenada y las trazadas de una MotoGP. Pero cuando he montado el neumático nuevo al final, había bandera amarilla y con las nuevas reglas no puedes mejorar tu tiempo", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera fue decimonoveno en la primera tanda, mientras que en la segunda ningún piloto pudo mejorar su tiempo por la lluvia. "Esperemos que el FP3 sea en seco, porque creo que la posición de hoy no refleja nuestro verdadero potencial. Esperaba que por la tarde la pista estuviera totalmente mojada o totalmente seca, pero ha sido mitad y mitad", afirmó.

"He dado un par de vueltas al principio para ver cómo estaba el asfalto, pero más tarde ha mejorado, así que he intentado apretar más por si estas son las condiciones que tendremos mañana", añadió.

Por su parte, su compañero Stefan Bradl, que sustituye un fin de semana más al lesionado Marc Márquez, confió en una mejora con respecto a Brno. "Los tiempos están muy muy ajustados este fin de semana; he comparado mis cronos del FP1 con los del año pasado, cuando había rodado más con la moto, y fui 0.3 más rápido que hoy. Así que estoy contento porque ha sido un buen punto de partida y otro pequeño paso puede hacernos ganar muchas posiciones", dijo.

"Es una lástima que el FP2 se haya disputado en condiciones tan extrañas, donde no hemos podido completar más que unas pocas vueltas, porque estábamos intentando probar algo y cuantos más giros pueda realizar, mejor será para todos. Estoy más cómodo este fin de semana comparado con Brno. El plan es trabajar en una buena puesta a punto mañana y seguir reduciendo la diferencia con los más rápidos", terminó.