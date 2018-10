Álex Márquez prueba el futuro de Moto2 en MotorLand Aragón

Publicado 21/06/2018 23:00:51 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) probó este jueves el nuevo proyecto Kalex-Triumph para la categoría de Moto2, en el trazado de MotorLand Aragón.

El de Cervera completó dos días de entrenamientos en el circuito español, donde probó por primera vez el nuevo motor tricilíndrico de 765cc de Triumph, el cual se utilizará en exclusiva en la categoría intermedia desde 2019.

Márquez transmitió una información importantísima a los técnicos de Kalex, Triumph y Magneti Marelli, mientras siguen trabajando contrarreloj para la próxima temporada. Además, tanto Márquez como su compañero Joan Mir mejoraron los reglajes de puesta a punto de su Kalex 2018, de cara al próximo Gran Premio, el 1 de julio en Assen.

"Han sido dos días de entrenamientos muy positivos. Ayer tuve la oportunidad de rodar con el nuevo prototipo con motor Triumph de la próxima temporada. Tuve unas sensaciones muy buenas con la nueva moto y pudimos dar algunos pasos adelante con la electrónica gracias a Magneti Marelli. Creo que esto puede ser un punto importante el año que viene", afirmó Álex Márquez.

"Hoy he vuelto a subirme en mi Kalex 2018 y al principio me he tenido que volver a acostumbrar, pero todo ha ido bastante bien durante el día. Me he sentido muy cómodo rodando con mucho calor, que era donde más estábamos sufriendo. Hemos dado algunos pasos y recogido mucha información útil. Me siento más motivado y creo que esto nos podrá ayudar mucho en las próximas carreras", añadió.