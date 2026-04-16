Álex Márquez: "Si hay un momento bueno para revertir la situación es Jerez"

Archivo - El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati), en Le Mans. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) deseó este jueves que el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez, del 24 al 26 de abril, "sea el punto de inflexión" porque es "un momento bueno para revertir la situación", tras un inicio sin subirse al podio y en el que ha aprendido a "aceptar" su situación, porque los puntos que pierdas por no hacerlo, "los puedes echar de menos a final de año".

"Nunca es bueno que cancelen una carrera como ha pasado con Catar, pero nos ha venido bien por cómo ha arrancado el año. Tener estas semanas hasta Jerez ha sido bueno para analizar, hacer reset y ver dónde estamos, qué nos falta y qué no. No estamos tan lejos, pero nos gustaría estar más cerca", analizó el embajador de Momoven en un evento de la plataforma de alquiler de motos en Madrid.

Después de una retirada, un sexto y un séptimo puesto en las tres primeras carreras, Álex Márquez afronta "con ilusión" la carrera en Jerez. "Como siempre, vengas mal o vengas bien. Es el GP más bonito del año, pero no llegamos con el 'mood' idóneo como el año pasado. Si hay un momento bueno para revertir la situación es Jerez", agregó.

"Ojalá sea Jerez el punto de inflexión, como pasó el año pasado. Pero si Jerez va mal no quiere decir que vaya mal todo el año. Quedará mucho Campeonato, te debes adaptar, yo también tengo que mejorar. He hecho autocrítica, he analizado bien las cosas y he trabajado con el equipo para entender todo el 'pack' completo. Hay que tener paciencia, seguir sumando. El año es muy largo y puede ir bien. Puntos que pierdas por no aceptar la situación, luego a final de año los puedes echar de menos", advirtió.

El subcampeón del año pasado reconoció que la nueva Ducati "puede ser que haya cambiado un poco", aunque la pérdida de su dominio es por el crecimiento del resto de fábricas. "Cuando la competencia te pone también en crisis es cuando tu empujas y la llevas al límite. La moto no ha cambiado todo, ellos han dado paso adelante importante. Por mi estilo me venía perfecta el carácter de la 24, pero la del 26 tiene más potencial", analizó.

"Será muy importante el test del lunes, el GP, pero es la tercera carrera y no hay que entrar en pánico. Habrá que esperar cinco o seis y Ducati esta trabajando muchísimo para darnos algo más y que la superioridad de Aprilia no vaya para largo", deseó.

Al de Cervera le "ha sorprendido y no la superioridad de Aprilia". "A todos los circuitos que hemos ido van con tranquilidad. Cuando les ves en pista es una moto estable, con mucho grip. No parece que vayan rápidos cuando estás detrás, pero ya ves. Han encontrado un paquete muy bueno. No me ha sorprendido solo un piloto, sino todos los de Aprilia y la superioridad que tienen en este momento", elogió.

Márquez admitió que le "pudo afectar la primera carrera" no verse tan competitivo como en 2025. "Ahí dije 'vale, es una situación diferente donde hay que sumar y tener paciencia'. Cuando estás acostumbrado a luchar en el podio y estar delante, cuesta aceptarlo pero me senté y entendí que esto no podía seguir así. Las carreras no han ido como esperábamos, queremos estar más adelante pero hacer camino a final de año puede pesar muchísimo", reiteró.

"No creo que Ducati haya llegado al máximo de este paquete. Llevan con esta filosofía de moto muchísimos años y le han sacado provecho. Ellos siempre han sido los que han innovado y ahora lo ha hecho Aprilia con esa aerodinámica interior. Esto es MotoGP, los mejores ingenieros del mundo. Si alguien quiere ganar y dar ese paso es Ducati", defendió.

Preguntado por su hermano Marc, expresó que "está siendo inteligente". "Tengo suficiente faena en lo mío como para decir qué necesita Marc. Esos puntos que puedes echar de menos a final de año él los está gestionando de una manera muy buena. Ha cometido más errores de lo que le hubiese gustado, pero cuando sufres lo importante es no perder el tren. 50 puntos a estas alturas y con 37 en juego por fin de semana no son tantos. Al final cuando otra Ducati te gana eso significa que se puede mejorar", prosiguió.

Así, su objetivo sigue siendo "el mismo". "Estamos en la tercera carrera y es pronto para cambiar. Tengo moto oficial y estoy en un equipo muy profesional como Gresini. El empezar mal no quiere decir que vayamos a acabar mal. Hay que seguir empujando, seguir creyendo y seguir creciendo", apuntó.

"Está todo en pausa por las negociaciones de los fabricantes con el campeonato. Ahora mismo no hay campeonato el año que viene y esa es la realidad, porque no ha firmado ninguna fábrica. Ahí es donde tu estás tranquilo, intentas buscar lo mejor para ti para el futuro. Pero hablo en general, yo creo que casi todo el mundo sabe dónde va a ir. El color naranja de Momoven ya lo llevé en el pasado en Moto2, pero por ahora mi color es el azul", comentó sobre su futuro.

Para Márquez, "estar de moda o no en el deporte es muy pasajero". "Vales lo que has hecho la última carrera porque la memoria es muy corta. Me puedo sentir algo más valorado por equipos o por fábricas, pero eso a mí no me cambia absolutamente nada. Hay que demostrar día a día y lo que has hecho en el pasado no sirve absolutamente nada", concluyó.