Alex Rins dejará el Mundial en 2027 y abre un futuro lejos de las motos

Archivo - El piloto español Alex Rins celebrando su victoria del GP Reino Unidos en su etapa en Suzuki. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Rins, actualmente en Yamaha, anunció este jueves que dejará el Mundial de Motociclismo al término esta temporada y abrió un futuro lejos del mundo de las motos, descartando así su posible participación en el Mundial de Superbikes.

"No iré a WorldSBK el año que viene, aunque tenía dos posibilidades allí. Quiero darles las gracias porque estaban bastante interesados en mí, pero encontré otra cosa que me motiva mucho más. Como os dije hace algunas carreras, tengo un proyecto muy interesante en mente que no puedo desvelar porque no está hecho al 100 por 100", expresó Rins a los medios en la previa del Gran Premio de San Marino en declaraciones recogidas por la web del Mundial.

El catalán admitió que esta decisión fue "difícil" y confirmó que su futuro no estará vinculado a las motos. "Llevo toda mi vida en este campeonato, han sido muchas batallas, muchas carreras, muchas victorias, 14 años, más o menos. Voy a dejarlo sobre dos ruedas", aseguró el piloto de 30 años.

De este modo, Rins pondrá punto y final a su andadura en el Mundial de Velocidad con dos subcampeonatos mundiales, en Moto3 (2013) y en Moto2 (2015), y un paso en la categoría 'reina' donde cosechó seis victorias y 18 podios en su paso por Suzuki, donde fue tercero en el Mundial de 2020 tras su compatriota y compañero Joan Mir y del brasileño Franco Morbidelli, LCR Honda y Yamaha.