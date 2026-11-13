Ángel Nieto y Jordi Tarrés entran en el Salón de la Fama de la FIM.- FIM

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Ángel Nieto, fallecido expiloto de carreras, y Jordi Tarrés, expiloto de trial, han sido incorporados este viernes al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) durante un acto celebrado en Mies (Suiza), condecorando igualmente al sueco Tony Rickardsson, al francés Stéphane Peterhansel y al belga Stefan Everts.

"En reconocimiento a sus destacados logros", según indicó la FIM en su página web, en el Museo del Motociclismo de Competición se homenajeó a "cinco leyendas" de diferentes disciplinas, en un evento que reunió a campeones de varias épocas, medios de comunicación y aficionados.

"Nieto, piloto español incorporado póstumamente al Salón de la Fama, ganó trece Campeonatos Mundiales de Grandes Premios (seis en motos de 50 cc y siete en motos de 125 cc) entre 1969 y 1984. Conocido por su superstición con el número trece, siempre se refería a su palmarés como 'doce más uno', lo que quedó reflejado en la inscripción de su placa conmemorativa", destacó la FIM en su nota de prensa.

Gelete, hijo de Nieto y también antiguo piloto, representó a su difunto padre en compañía de Rickardsson, hexacampeón mundial de speedway; de Tarrés, heptacampeón mundial de trial; de Peterhansel, bicampeón mundial de enduro y seis veces ganador del Rally Dakar en motocicleta, y de Everts, diez veces campeón mundial de motocross.

"Es increíble, ¿verdad? Estar aquí en la FIM después de tantos años y saber que todavía se acuerdan de mí me demuestra que hice algo importante por el trial. Claro que mi época fue diferente a la de Toni Bou. Yo fui un pionero", dijo Tarrés aludiendo al gran dominador actual.

El dirigente portugués Jorge Viegas, presidente de la FIM, abrochó el evento. "Ha sido un día memorable que nos ha permitido reconocer los extraordinarios logros de estos cinco pilotos que han contribuido a dar forma al motociclismo y que, gracias a su considerable esfuerzo, siguen inspirando a las futuras generaciones de pilotos", declaró al respecto.

"Hemos tenido el privilegio de contar con cuatro leyendas indiscutibles del motociclismo juntas para su ingreso al Salón de la Fama, y esta ocasión trascendental se ha visto enriquecida por la presencia de los hijos del fallecido Ángel Nieto", concluyó Viegas.