Arenas: "He mejorado mucho y estoy listo para este fin de semana"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Albert Arenas (KTM) ha señalado que está "listo" para afrontar la última carrera del Mundial, en la que aspira a lograr el título pues llega líder y con la convicción de haber "mejorado mucho" su pilotaje durante este campeonato marcado por la pandemia.

"Empezar de nuevo ganando me dio mucha confianza para toda la temporada. Nos ha hecho ser más fuertes y creo que he mejorado mucho mi pilotaje y mi manera de enfocar las carreras. Creo que estoy listo para este fin de semana", manifestó en rueda de prensa.

Moto2 y Moto3 abrieron el Mundial en Catar, no así como MotoGP, ya afectada por la pandemia. Tras el parón, Arenas regresó fuerte y consistente, y llega a la cita del Gran Premio de Portugal con 8 puntos de ventaja sobre Ai Ogura (Honda) y 11 sobre Tony Arbolino (Honda).

"Es muy especial estar aquí y ser el líder antes de la última carrera de la temporada. El principio fue muy bueno para nosotros, ganando en Catar, pero luego llegó el confinamiento y nadie sabía si íbamos a poder reiniciar el campeonato", reconoció.

"Estos momentos duros en Barcelona o en Valencia, con la caída de Vietti y después la de Alonso, nos ha hecho fortalecernos. Hemos continuado mejorando y hemos sido capaces de mantener el liderato", celebró, pese a hablar de sus '0' propiciados por errores de los rivales.

En cuanto a sus rivales, destacó que Ai Ogura es "muy consistente". "Sabe cómo estar en el sitio adecuado en el momento adecuado para evitar sustos y situaciones que se dan en una carrera de Moto3. Y Tony Arbolino siempre es rápido, no es siempre tan consistente en la última vuelta aunque mejoró esto en la última carrera de Valencia, donde fue muy fuerte", reconoció.

"Los dos van a estar ahí. Han sido rápidos durante toda la temporada, así que no hay razones para que no lo sean este fin de semana. Yo me centraré en mí mismo, soy mi principal rival y tengo que intentar pilotar de la mejor manera posible en este fin de semana", añadió.

Se jugará el título en Portimao, en un Autódromo Internacional do Algarve que se estrena en el Mundial. "Va a ser un momento muy especial, un reto muy grande, pero creo que es bueno para todos, porque empezamos de cero. Y veremos quién es el que consigue marcar un ritmo antes. Quiero ver cómo de rápido podemos ir", aseguró.

"Esta mañana he tenido la oportunidad de dar una vuelta en bicicleta al circuito y es increíble, parece muy bueno y más con el nuevo asfalto. Parece que tiene mucho agarre, así que seguramente será más rápido. No puedo esperar a que llegue mañana para ver cómo es", desveló el catalán del Solunion Aspar Team.