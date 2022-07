Arón Canet: "En 2020 me entró una 'liada' en la cabeza y estuve a punto de retirarme"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Arón Canet (Kalex) reconoce que estuvo "a punto" de retirarse en el año 2020 porque le entró "una 'liada' en la cabeza", y que gracias a la ayuda de su entorno tomó la decisión de seguir compitiendo.

"Esto nunca lo he contado, pero en 2020 me entró una 'liada' en la cabeza y estuve a punto incluso de retirarme. Al terminar la temporada, el primer año de Moto2 no había ido bien y creía que no me había esforzado todo lo que podía", confesó Canet en el programa 'La Caja de DAZN'.

El valenciano aseguró que no se veía bien consigo mismo y habló con su asistente, José Luis Alcarria. "Él me dijo: 'A ver, si no te sientes bien Arón, lo dejamos y ya está, ya buscaremos otra dinámica'. Pero después ya se me relajó la mente", explicó.

Sobre su asistente, comenta que tienen una "relación padre-hijo, pero mucho más liberal y mucho más amistosa" y que "se complementan muy bien". "Ha sido siempre la mano derecha de mi padre cuando yo era pequeño. Para mí es padre, madre, novio, novia, amante, tanto masculino como femenino, hijo, porque muchas veces tengo que ser el padre, hermano mayor y hermano pequeño", declaró.

El piloto del equipo de Sito Pons también valora positivamente el trabajo de su preparador físico, Miguel Maeso. "Empezamos a trabajar muchísimo. Para mí, entrenar me quita muchas cosas de la cabeza, disfruto muchísimo, me relajo mucho y es mi día a día", señaló.

"TENGO MUY BUEN ROLLO CON QUARTARARO"

Canet habló sobre su actual jefe de equipo en el Flexbox HP40, Sito Pons, con el que ha empezado a trabajar esta temporada. "Es complicado trabajar con gente tan buena, que haya sido campeón del mundo, porque intentan inculcarte muchas cosas y tú, al final, eres piloto en activo y te cuesta también entenderte con tu jefe", afirmó.

"Sito es una persona con la que llevo seis carreras y de la que tengo que aprender mucho. Tengo que conocerlo, pero las cosas como son: cualquier consejo que te pueda dar un dos veces campeón del mundo, bienvenido sea", recalcó el piloto español.

Tras tres temporadas en Moto2, en esta marcha cuarto en la clasificación general, a 30 puntos del líder, y ya se especula con que pudiera ser el compañero de Fabio Quartararo el próximo curso en MotoGP. "¿Dónde hay que firmar? Tengo buen rollo con él", admitió.

"Creo que, al final, en el 'paddock' me he distanciado mucho de la gente porque soy una persona que va mucho a su bola en lo profesional, ya que me cuesta ser colega tuyo y luego estar en pista. De pequeños, nos juntábamos mucho. Fuimos compañeros de equipo y en algunas ocasiones, fue mi 'paragüero'", relató Canet sobre su relación con el francés.

El piloto valenciano rememoró también los problemas de alimentación que padeció durante su etapa en Moto3. "En mi círculo, nadie me aguantaba. Recuerdo tener discusiones en el equipo por tonterías de no haber comido"", advirtió.

Canet lo pasó "muy mal" en esa etapa. "Ahora me peso una vez a la semana, si me peso, porque al final me veo físicamente bien. Estoy teniendo resultados y más o menos vamos muy bien. Pero me pesaba 15-20 veces al día. Sufría bulimia, no dormía, mareos, desmayos, blanco, mala leche", recalcó.

El piloto se acordó en la entrevista de una de las personas "más importantes" de su vida, su abuelo Alfonso. "Es una de las personas que más he querido. Falleció de cáncer de páncreas y fue muy 'heavy'", lamentó.

"Ver a una persona dura, que es de campo, llorar, pues te toca el corazón. Llorando, me dijo una cosa muy importante: 'Mira Arón, dos consejos: a mí en un mes me han detectado esto y me voy para el otro barrio. No hagas como yo hice, que de diez me gastaba uno y ahorraba nueve. Gastate cuatro, pero, por lo menos, lo disfrutas'", concluyó.