Augusto Fernández: "Hay que armarse de paciencia y de energía positiva"

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) admite que se ha visto obligado a afrontar con "energía positiva" y "paciencia" este tiempo de confinamiento y de estar alejado del día a día habitual de entrenamientos y carreras, a la espera de poder volver a la normalidad.

"Me encuentro bien. Estoy pasando este periodo en casa con la familia y entre todos intentamos llevarlo lo mejor posible. No negaré que empieza a hacerse un poco duro, pero hay que armarse de paciencia, energía positiva y tirar hacia adelante", aseguró Fernández en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

El madrileño cree que "disponer de tiempo de calidad en casa" es positivo, pero a la vez echa de menos poder salir. "Estar con la familia es lo mejor que saco de esta situación tan extraña. Sin embargo, tener que estar encerrado en casa es, a la vez, lo que más me está costando porque ya habíamos empezado la temporada y tenía unas ganas locas de carreras", se sinceró.

"Entreno todo lo que puedo. Voy mucho en bicicleta utilizando el rodillo. Me gusta mucho porque, a pesar de estar en estático, simula muy bien la sensación del movimiento y en parte parece estés dando una vuelta por fuera de casa", comentó sobre cómo entrena estos días.

Para los entrenamientos de fuerza utiliza pesas y tira de "inventiva" cuando necesita aumentar el peso. "Utilizo y levanto todo lo que encuentro. Garrafas, macetas, jarras de agua, de todo, incluso si alguien de la familia se cruza por ahí despistado en ese momento también", bromeó.

"Lo más difícil es no saber cuando volverá todo a la normalidad. No estamos entrenando técnicamente en moto y esa es la carencia que más cuesta suplir y lo que peor llevo. Intento seguir una rutina de entrenamientos bastante fija para no perder la forma física y para ayudar a que los días pasen más livianos", se sinceró.

En este sentido, añadió que trabaja por objetivos concretos. "Ahora mismo, por calendario, el primer Gran Premio sería el de Alemania así que me estoy preparando para ello. ¿Si lo aplazan? Pues me centraré en el siguiente y me prepararé para llegar lo mejor posible sea cuando sea", apuntó.

Sobre la carrera de Catar, que sí tuvo lugar en Moto2 y Moto3, Fernández consideró que fue una "gran lástima" la caída. "Tenía muy buen 'feeling' con la moto y creo que habría podido hacer una muy buena carrera. Habíamos dado un paso importantísimo respecto a los tests y el pack moto/equipo/piloto estaba casi a punto de caramelo", rememoró.

"La temporada será como me la imaginaba", auguró el español. "La categoría estará muy ajustada y sin demasiado margen para cometer errores. Los pilotos favoritos despuntarán y habrá otros nombres propios que darán la sorpresa. Hay muchos pilotos en el radar: Marini, Martín, Navarro, Bastianini, Nagashima, que es el actual líder, Luthi o Gardner", destacó entre sus rivales.