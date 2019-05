Augusto Fernández: "Me he sorprendido a mí mismo todo el fin de semana"

Publicado 05/05/2019 16:51:25 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Kalex) ha reconocido que se ha "sorprendido" a sí mismo durante todo el fin de semana en el Gran Premio de España, en el que ha finalizado tercero, sobre todo por haberse repuesto tan bien de su fractura del cúbito y radio del brazo izquierdo.

"Todo el fin de semana me he sorprendido a mí mismo, porque no sabía que llegaba bien con la mano. Sabía que a pocas vueltas seguían saliendo los tiempos, pero aguantar la carrera era la incógnita. Todo con ayuda de la clínica, que les he estado molestando todo el fin de semana", señaló en declaraciones a DAZN.

El balear explicó que fue "una carrera dura, sobre todo al final". "Iba muy en el límite, no podía controlar el (neumático) delantero, el trasero no tenía fuerzas. Menos mal que han sido 15 vueltas. Me había molestado mucho la bandera roja porque había salido bien, pero al final no quiero pensar cómo hubiese terminado con 23 (vueltas). Ha sido un poco de suerte", apuntó.

Por último, se mostró satisfecho por la victoria de su compañero de equipo, el italiano Lorenzo Baldassarri. "Hoy en carrera no tenía más, no es que me haya dejado ganar ni mucho menos. Todo el fin de semana le ha estado costando. Labor de equipo, ojalá todas sean así", finalizó.