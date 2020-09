Augusto Fernández: "Soy muy optimista para este sábado"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró "muy optimista" con sus opciones este sábado y cree que podrá "volver a ser fuerte" en el Gran Premio de San Marino, que se celebra en el circuito de Misano, después de haber conseguido el tercer mejor tiempo en la sesión inicial con un cronómetro de 1:37.048.

El madrileño, que rodó 35 vueltas, comenzó con un susto, pero rápidamente pudo enmendar la jornada. "Aparte del accidente de la mañana, estoy contento con este primer día en Misano. Nos apegamos al plan inicial y tras la caída di muchas vueltas con los mismos neumáticos intentando recuperar las buenas sensaciones que tenía al principio", analizó.

"Por la tarde me he sentido mucho mejor con la moto después de estudiar muchos datos después de la FP1 y estar entre los tres primeros es una buena sensación. Podemos mejorar, pero me siento fuerte y confiado y soy muy optimista de que podemos volver a ser fuertes este sábado", añadió el piloto de 22 años.

Por su parte, su compañero el británico Sam Lowes, que firmó el segundo mejor tiempo de la sesión (1:36.992) en 38 vueltas, destacó la importancia de marcar "un ritmo rápido con neumáticos usados". "Ha sido muy positivo para mí. Fui rápido en ambas sesiones y, lo que es más importante, pude marcar un ritmo rápido con neumáticos usados", indicó.

"Hice más que la distancia de carrera con un juego de neumáticos y mi ritmo seguía siendo muy fuerte, lo que es un buen comienzo. La moto está funcionando muy bien, probamos una configuración diferente en ambas sesiones y eso significa que tenemos buenos datos para analizar esta noche", añadió el corredor de 29 años.

"No hice un gran tiempo de vuelta en general, pero mi ritmo es fuerte y ha sido la manera perfecta de dejar atrás la decepción de Estiria. El objetivo era venir aquí y repetir otras carreras esta temporada cuando he sido fuerte en todas las sesiones y lo logramos", finalizó Lowes.