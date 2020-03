Augusto Fernández: "Tengo que aprender de lo sucedido este fin de semana"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha afirmado que tiene "que aprender de lo sucedido este fin de semana" durante el Gran Premio de Catar, prueba inaugural del Campeonato del Mundo, tras haberse ido al suelo a consecuencia de un choque en la curva 6 con el italiano Stefano Manzi (MV Agusta Forward Racing).

"Tengo que aprender de lo sucedido este fin de semana y quedarme con las cosas positivas. Creo que hemos dado un gran paso adelante desde los test así que a seguir en esta línea y prepararnos para la próxima carrera", ha declarado Fernández este domingo a los medios oficiales de su equipo.

"Ante todo quiero pedir disculpas al equipo. Es una lástima empezar así la temporada porque estaba convencido de que hoy podíamos hacer una buena carrera. He hecho una mala primera vuelta y me he encontrado en medio del grupo", ha continuado Fernández.

"Estaba en esas posiciones peligrosas en las que cosas como la que me ha sucedido pueden pasar con facilidad. En la tercera vuelta me he tocado con Manzi y no he podido evitar la caída", ha relatado el piloto madrileño.