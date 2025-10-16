Australia abre sin Marc Márquez la pelea por el subcampeonato en MotoGP y por el título en Moto2

Archivo - Alex Marquez (Ducati) durante un Gran Premio del Mundial de Motociclismo 2025 - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Motociclismo aterriza este fin de semana en el circuito de Phillip Island, escenario del Gran Premio de Australia, decimonovena cita del calendario que ya ha reducido bastante su emoción con dos títulos mundiales, los de MotoGP y Moto3, ya decididos, y con la ausencia por lesión del español Marc Márquez (Ducati).

El nueve veces campeón del mundo no podrá estar en el paisajístico trazado oceánico debido a la caída sufrida en el GP de Indonesia, donde ya competía 'relajado' por haber cerrado su séptimo título de la categoría 'reina', tras un toque por detrás del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

El de Cervera pasó finalmente por el quirófano por una nueva lesión en el hombro y podría ya no regresar hasta la última carrera del año en Cheste (Valencia), mientras que 'Bez' fue sancionado con una doble 'long lap', lo que mermará sus opciones de tener una buena carrera el domingo en su pelea por intentar al menos el subcampeonato.

Este puesto puede ser uno de los focos de interés que le pueda quedar al Mundial de la categoría de MotoGP. De momento, el segundo puesto es para Álex Márquez (Ducati), que intentará defender esa posición para dejar un simbólico doblete en casa, apoyado en una buena renta sobre sus rivales.

El catalán intentará aprovechar la ausencia de su hermano para ser candidato a la victoria en el Sprint y el domingo para aumentar su renta de puntos sobre los italianos Francesco Bagnai (Ducati) y Marco Bezzecchi, que están a 88 y 108, respectivamente. 'Pecco' pasó de la alegría de Japón, con doblete en el fin de semana, a su triste realidad de toda la temporada en Mandalika, con 0 puntos, mientras que su compatriota tendrá que lidiar con la mencionada sanción en un fin de semana más abierto de lo habitual por la ausencia de su gran dominador.

Marc Márquez llevaba dos fines de semanas sin una victoria y aparte de su hermano, su compañero de equipo y el número uno de Aprilia por la baja también de Jorge Martín, en un circuito que ha dominado Ducati en las dos últimas visitas en las que ha copado el podio con sus motos otros aspirantes serán los murcianos Fermín Aldeguer (Ducati), que el año pasado ganó en Moto2 en Phillip Island, y Pedro Acosta (KTM), que vienen de ser primero y segundo en el GP de Indonesia.

MANU GONZÁLEZ DEFIENDE LIDERATO EN MOTO2

Por otro lado, en Moto3, el español José Antonio Rueda (KTM) estrenará su condición de campeón del mundo, con sus compatriotas, todos también con moto de la marca austriaca, Ángel Piqueras, Máximo Quiles y David Muñoz tratando de pugnar por el subcampeonato, mientras que la emoción se mantiene en Moto2 con cuatro pilotos en liza a falta de cuatro Grandes Premios.

De momento, el liderato sigue siendo para el español Manu González (Kalex), pero en la actualidad no está pasando por su mejor momento y no está entre los dos primeros clasificados de un Gran Premio desde su victoria en Mugello (Italia) en mayo.

La gira transoceánica no está siendo positiva para el español y en Indonesia sumó una inoportuno '0' que ha provocado que se le acerquen sus rivales, encabezados por el brasileño Diogo Moreira (Kalex), tercero en Motegi (Japón) y ganador en Mandalika para ponerse ya a tan sólo nueve puntos.

Por detrás, la carrera en Indonesia trajo el resurgir del valenciano Arón Canet (Kalex), que fue tercero y puso fin a una mala racha con diez puntos en las anteriores tres carreras para recuperar opciones, aunque aún está a 33 puntos antes de correr en Phillip Island donde el año pasado fue segundo. La terna de aspirantes la completa el belga Barry Baltus (Kalex), a 43 de González y obligado a no desengancharse mucho más.