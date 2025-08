Beatriz Neila: "El Mundial femenino de motociclismo es ahora mi plan A y el Derecho el plan B"

La madrileña, graduada en Derecho, prioriza las motos a la abogacía en su búsqueda de ganar el título mundial

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La piloto madrileña Beatriz Neila, de 23 años y cuatro veces campeona de Europa de motociclismo femenino, actualmente es segunda en el FIM Women's Circuit Racing World Championship (WorldWCR) y aspira a hacerse con este campeonato femenino en su segunda edición, ya que prioriza ahora las motos pese a seguir compaginando sus estudios universitarios de Derecho con el inicio del Mundial, en una experiencia que califica de "superdifícil".

La joven piloto reconoce, en declaraciones facilitadas por el campeonato, que la creación del WorldWCR ha cambiado su percepción sobre el motociclismo. "Antes del WorldWCR, pensaba que la ley era mi plan A y el deporte mi plan B. Ahora, con este campeonato, mi plan B se ha convertido en mi plan A porque significa mucho para mí. Creo que da a las mujeres una gran oportunidad de mostrar lo que podemos hacer en la moto", señaló.

"Me gradué el año pasado, justo después de la primera ronda del WorldWCR en Misano. Estoy muy orgullosa porque es súper difícil combinar el deporte con los estudios. Me costó cuatro años, y ahora tengo la licenciatura en Derecho y un máster en Derecho Internacional", señaló Neila, que finalizó en cuarta posición en su primera temporada en el Mundial femenino mientras completaba su formación académica.

La de Arganda del Rey asegura que su carácter activo le ha ayudado a gestionar la carga de trabajo y el compaginar estudios con competición. "Soy una persona que encuentra difícil estar tranquila, me gusta estar ocupada haciendo muchas cosas. Trabajo, trabajo y trabajo. Nunca sentí que me perdiera la vida universitaria, porque prefiero estudiar o entrenar, para ser honesta", reconoció.

Con los estudios concluidos, Neila puede centrarse por completo en la temporada 2025 del Mundial, aunque mantiene sus metas realistas frente a rivales con mayor experiencia. "El objetivo este año es ganar. Tengo 23 años, mientras que María, Roberta o Sara tienen 28 o 29 y mucha experiencia en Moto3 o MotoE. Para mí, un podio ya sería positivo", manifestó en este sentido Neila, segunda a 9 puntos de la líder María Herrera tras cuatro pruebas y a falta de dos carreras.

Destacó además la colaboración entre las pilotos del WorldWCR. "Si una compañera me pregunta sobre estrategia o cambios de marcha, siempre le doy mi opinión. Tengo buena relación con todas. En el futuro me gustaría que el WorldWCR tuviera categorías como MotoGP, pero ahora mismo necesitamos más apoyo de Dorna y la FIM para que el nivel crezca", opinó.

Neila también contempla un futuro profesional ligado al deporte y el derecho. "Me gustaría trabajar como abogada, pero en el ámbito deportivo. Cuando empecé a estudiar, pensaba en ser fiscal, porque me interesa la política. Creo que el deporte y el derecho son similares: tienes un equipo que te apoya, pero cuando te pones el casco, eres tú sola sobre la moto", comparó.

El apoyo familiar ha sido fundamental en su trayectoria. "Mi familia me respalda mucho. Si decido ser abogada, me apoyarán; si me enfoco en ser la mejor piloto, también. Mi hermana y mi hermano son mi 'piña', estamos siempre juntos. Mi padre organizaba entrenamientos, y me enseñó a trabajar duro tanto en el gimnasio como con los estudios", aseguró.

Comprometida con el deporte en todas sus facetas, la piloto madrileña también compite en triatlones y eventos de Hyrox, un tipo de CrossFit. "Me encanta el deporte. Este año quiero hacer dos triatlones más y participar en la gran competición de Hyrox en Madrid en noviembre", manifestó.