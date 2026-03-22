Bezzecchi comanda el golpe de Aprilia con Marc Márquez cuarto en Brasil

Marco Bezzecchi - Europa Press/Contacto/Stephen Blackberry

Triplete español en Moto2 con Holgado, Muñoz y Manu González

Quiles se impuso en una dramática carrera de Moto3

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Marco Bezzecchi (Aprilia) se impuso este domingo en el Gran Premio de Brasil, segunda cita del Mundial celebrada en el Internacional de Goiânia-Ayrton Senna, por delante del español Jorge Martín (Aprilia), mientras que el campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) solo pudo ser cuarto.

Bezzecchi firmó su cuarta victoria seguida y dejó claro el golpe de Aprilia, que firmó el doblete con el madrileño, ante las Ducati. Márquez tuvo el podio en su mano a tres vueltas del final, pero Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) le devolvió al de Cervera la pasada del 'Sprint' para ser tercero.

El italiano sin embargo perdió la 'pole' en la salida y Bezzecchi se puso en un primer puesto que no cedió en toda la carrera. Por detrás, la batalla le favoreció, con el miedo de las caídas muy repetidas durante el fin de semana y que sufrieron Francesco Bagnaia (Ducati) o Joan Mir (Honda). Márquez se puso segundo a las dos vueltas, pero la falta de sensaciones se confirmó en el campeón.

El de Ducati tuvo que ir a la defensiva, no pudo apretar y vio a las Aprilia tomar la delantera en una carrera reducida a 23 vueltas por el miedo a la degradación. Bezzecchi se colocó además líder del Mundial, con 56 puntos, 11 más que un Jorge Martín que, después de la pesadilla de la pasada temporada, parece volver a sonreír.

Tampoco pudo tirar Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), séptimo finalmente después de empezar peleando por el podio, por detrás de Ai Ogura y un Álex Márquez (Gresini) que se vio superado en la última vuelta. Mientras, Marc Márquez, que se ve a 22 puntos del liderato, llegó a meterse en el podio pero Di Giannantonio le devolvió el adelantamiento que le costó el Sprint.

Por otro lado, en Moto2 hubo triplete español en el podio del regreso del Mundial a Brasil más de dos décadas después. El líder del Campeonato Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) se alzó con la victoria imponiendo su ritmo en los momentos decisivos, por delante de Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team), su primer podio, y Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Además, la cita en Moto3 fue una montaña rusa desde la primera salida, pasando por una bandera roja, hasta una última vuelta agónica tras la reanudación. El español Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), que partía desde la undécima posición, fue el más listo de la clase para celebrar su 18º cumpleaños y el liderato de la categoría ligera, tras imponerse en un ajustado final a su compañero Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team). Veda Pratama (Honda Team Asia) completó el podio, resultado histórico para Indonesia.