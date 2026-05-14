Bezzecchi y Martín prosiguen la lucha de las Aprilia en Montmeló

Jorge Martín (Aprilia), vencedor del Gran Premio de Francia de MotoGP, posa en el podio junto a Marco Bezzecchi (Aprilia) y Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) en el circuito Bugatti de Le Mans (Francia) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de motociclismo desembarca este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la disputa del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del campeonato, marcada por el pulso interno en Aprilia entre el líder Marco Bezzecchi y Jorge Martín, separados por apenas un punto, y por la ausencia del vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), que no correrá tras pasar por el quirófano después de su dura caída en Le Mans.

El piloto italiano de Aprilia lidera el campeonato con 128 puntos, uno más que Martín, después de cinco citas en las que ambos se han mostrado como los pilotos más sólidos de la parrilla. Bezzecchi arrancó el año con tres victorias consecutivas y viene de enlazar dos segundos puestos, mientras que el madrileño aterriza en casa reforzado tras firmar en Francia un fin de semana perfecto, con triunfo tanto en la Sprint como en la carrera larga para volver a ganar un domingo 588 días después.

Además, Montmeló guarda un recuerdo especial para Martín, ya que fue el escenario donde selló el título mundial de MotoGP en 2024, aunque el vigente campeón afrontará este fin de semana desde fuera de la pista, siendo la gran ausencia del Gran Premio catalán. Y es que Marc Márquez (Ducati) sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y aprovechó para someterse también a una operación en el hombro derecho tras su accidente en la Sprint de Le Mans, por lo que Ducati correrá únicamente con Francesco 'Pecco' Bagnaia y no sustituirá al piloto de Cervera.

La ausencia del siete veces campeón de MotoGP abre todavía más el abanico en una pelea por el campeonato que podría vivir otro vuelco en Barcelona. Tras Aprilia aparecen Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), separados por apenas un punto tras su duelo en Le Mans, mientras que Ai Ogura llega lanzado después de firmar en Francia el primer podio de un piloto japonés en MotoGP desde 2012.

También buscará reaccionar un Álex Márquez (Gresini Ducati) que corre en casa y que el año pasado conquistó en Montmeló la victoria en la carrera larga, por delante de Bagnaia y del propio Martín, en uno de los triunfos más importantes de su trayectoria en MotoGP. El catalán, ganador este año en Jerez, viene no obstante de vivir un fin de semana complicado en Le Mans, donde se fue al suelo en la segunda vuelta cuando aspiraba a pelear por el podio.

Bagnaia, por su parte, tratará de aprovechar la baja de su compañero de equipo para reengancharse a la pelea por el Mundial en un circuito que históricamente se le ha dado bien y donde ya ganó en dos ocasiones durante 2024. También KTM espera dar un paso adelante en uno de sus trazados favoritos, con Acosta consolidado como aspirante habitual al podio y con el regreso de Maverick Viñales al equipo satélite Tech3 tras superar la operación de hombro a la que fue sometido a finales de marzo.

Otra de las incógnitas será comprobar si Yamaha confirma la mejoría mostrada en Le Mans, donde Fabio Quartararo firmó su mejor fin de semana del año con dos Top 6, y si Honda mantiene la progresión vista en Francia pese a los problemas de regularidad de Joan Mir, Luca Marini y Johann Zarco desde el equipo satélite.

En Moto2, el español Manu González (Kalex) defenderá el liderato del campeonato tras salvar con un segundo puesto una caótica carrera en Le Mans marcada por la lluvia y una bandera roja. Izan Guevara llega reforzado tras estrenar su casillero de victorias este curso en Francia y situarse a menos de diez puntos del liderato, mientras Arón Canet y Alonso López intentarán acercarse también a una pelea por el título cada vez más comprimida.

En Moto3, Máximo Quiles (KTM) aterriza en Barcelona como líder destacado del Mundial después de lograr en Le Mans su tercera victoria del año y sumar ya 115 de los 125 puntos posibles. Adrián Fernández, ahora segundo de la general, y Álvaro Carpe tratarán de frenar el dominio del murciano en un campeonato donde los pilotos españoles siguen marcando el ritmo.