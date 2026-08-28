Bezzechi promete batalla a Marc Márquez en MotorLand

Marco Bezzecchi durante el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) dominó este viernes la 'Practice' de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Aragón, decimotercera cita del Mundial de Motociclismo, superando a los dos hermanos Márquez, con Álex, segundo, y Marc, tercero, y con el líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia), algo más lejos.

Las apuestas en el circuito de MotorLand señalan a la Ducati del nueve veces campeón del mundo como la favorita para la victoria. De hecho, de las siete victorias del de Cervera en el trazado de Alcañiz (Teruel), dos fueron en sus dos últimas visitas, pero Aprilia parece dispuesta a no ponerle las cosas fáciles.

Marc Márquez avisó en la primera tanda de entrenamientos libres con el mejor tiempo y demostró su fortaleza en un trazado que se ajusta bien a sus condiciones y a la de la 'Desmosedici', y no parecía que el escenario fuese a variar en la 'Practice' de horas después. El actual campeón estuvo liderando casi siempre la tabla de tiempos, pero fue en el tramo final de la tanda cuando dio su golpe.

Así, el piloto ilerdense, a menos de diez minutos para el final del entrenamiento, firmó un sensacional giro para marcar un crono de 1:45.493, nuevo récord de Motorland, mejorando el 1:45.704 que tenía en su poder desde el año pasado y con el que consiguió entonces el primer puesto de la parrilla.

Sin embargo, cuando su tiempo parecía imbatible apareció Marco Bezzechi, segundo clasificado del Mundial, para superarlo con una gran vuelta de 1:45.455 que ya no encontró réplica por parte del español, aunque sí por parte de su hermano Álex. El piloto de Ducati coqueteó con mejorar ese registro, pero finalmente se quedó a un suspiro, a 10 milésimas, de hacerlo.

En cambio, el líder del Mundial, el español Jorge Martín no pudo sacar el mismo rendimiento a su Aprilia que su compañero, aunque se metió sin problemas en el 'Top 10'. El madrileño marcó el séptimo mejor tiempo, sin poder bajar del 1:45 (1:46.027) y por detrás también de su compatriota Raúl Fernández, del 'satélite' Trackhouse y que sí lo consiguió (1:45.959).

Por delante de ambos, otras dos Ducati, las del italiano Fabio di Giannantonio, cuarto, y la del también español Fermín Aldeguer, mientras que el español Pedro Acosta (KTM), el italiano Franco Morbidelli (Ducati) y el francés Johan Zarco (Honda), de regreso tras su grave lesión en Montmeló, completaron el 'Top 10' que evita el paso por la 'Q1'.

En cuanto a las otras dos categorías, en Moto3, el español David Almansa (KTM) fue el más rápido con 1:57.473 por delante de las KTM del finlandés Rico Salmela y del argentino Valentín Perrone, con el líder del campeonato, el español Maxi Quiles (KTM), octavo, mientras que en Moto2 dominó también el español Iván Ortolá (Kalex), con 1:49.791, 58 milésimas por delante de su compatriota Daniel Holgado (Kalex), y con el primer clasificado, Manu González (Kalex), sexto.