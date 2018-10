Canet: "Estamos preparados para estar en el grupo delantero"

Publicado 14/07/2018 15:20:37 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que está preparado para "estar en el grupo delantero", después de alcanzar la quinta plaza en la sesión de calificación del Gran Premio de Alemania en Sachsenring de este sábado, con caída incluida, sobre la que señaló que le hizo perder "confianza".

"Tenemos buen ritmo con el neumático con que vamos a salir en carrera, lo que era básicamente nuestro objetivo. Siempre es complicado rebajar tu tiempo después de una caída porque se pierde confianza, pero también lo hemos conseguido. Creo que sin la caída podíamos haber mejorado, pero estamos preparados para estar en carrera en el grupo delantero", explicó el valenciano en las declaraciones facilitadas por su equipo.

"En carrera puede que haya un grupo de cabeza no muy numeroso o que incluso se escapen un par de pilotos. Dependerá de cómo se gestionen las primeras vueltas", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, el madrileño Alonso López, solo pudo conseguir la vigésima posición, con un tiempo de 1:27.287, aunque espera luchar "por las posiciones de puntos". "Me encuentro muy a gusto con la moto en este circuito. Sin embargo, también creo que podía haber logrado una mejor posición, ya que no he terminado de encontrar la vuelta ideal en la que rebajar mi tiempo. Tenía una vuelta muy buena, pero he cometido un par de pequeños errores que me han impedido lograrlo. Creo que tengo buen ritmo para la carrera, espero ganar algunas posiciones en las primeras vueltas y luchar por las posiciones de puntos", finalizó.