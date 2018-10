Canet: "Estar entre los tres primeros después del viernes siempre es positivo"

Publicado 03/08/2018 16:44:03 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que ha logrado el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres de la primera jornada del Gran Premio de la República Checa, ha asegurado que siempre es "positivo" terminar entre los primeros el viernes, pero que debe "seguir trabajando de cara a la carrera" del próximo domingo.

"Estoy muy contento porque, aunque no hemos encontrado el agarre que esperábamos, sí hemos podido trabajar con neumáticos nuevos y usados. Estar entre los tres primeros después del viernes siempre es positivo, pero tenemos que seguir trabajando de cara a la carrera", argumentó el piloto de Corbera.

También ha tenido palabras de apoyo para el madrileño Jorge Martín (Del Conca Gresini), primero en la clasificación, quien ha sufrido una caída. "Siento mucho que Jorge -Martín- se haya lesionado en los entrenamientos de la mañana. Así son las carreras y espero que se recupere lo antes posible". Canet está a 38 puntos del líder de Moto 3.

Por otra parte, su compañero Alonso López ha completado el decimoquinto mejor tiempo (2:09.990) tras 25 vueltas con dolores en el pie, que no revisten gravedad. "He tenido molestias en el pie, pero no ha sido nada preocupante. Al principio del día me lo he tomado con mucha calma a la hora de gestionar la salida a pista, ha sido una tanda para ponerme a prueba. Me he centrado en pilotar y ver qué posiciones podía adoptar para que el pie estuviera lo más cómodo posible encima de la moto", narró López.

López, decimosexto en la clasificación general, añadió que los cambios de la segunda sesión no estaban siendo del todo positivos en un circuito que le gusta. "Al final lo he conseguido y en la segunda sesión hemos probado a hacer algún cambio de reglajes, pero hemos vuelto a lo anterior y hemos encontrado un gran beneficio. Me encanta el circuito, está algo bacheado, pero me gusta mucho", comentó sobre el autódromo de Brno.