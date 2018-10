Canet: "No hay nadie que rodando solo tenga un verdadero buen ritmo, salvo Jorge Martín"

Publicado 27/10/2018 11:54:32 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que comenzará desde la décima posición la carrera del Gran Premio de Australia, ha asegurado que no cree que haya "nadie" que "rodando solo" tenga "un verdadero buen ritmo", salvo el 'poleman' Jorge Martín (Honda).

"No creo que rodando solo haya nadie que tenga un verdadero buen ritmo, salvo Jorge Martín. Puede ser una carrera en un gran grupo o fragmentarse este", señaló tras la sesión de calificación en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano explicó que este sábado ha sido "un día complicado por el fuerte viento". "Hemos trabajado en rodar sin referencias de otros pilotos para lograr un buen ritmo. Creo que ese objetivo lo hemos logrado de cara a la carrera. No he tenido ninguna vuelta limpia al final y eso nos ha relegado a la décima plaza en parrilla. En mi mejor vuelta he encontrado otros pilotos que no estaban yendo muy rápido, originando así tráfico en pista, y esto nos ha condicionado", apuntó.

Por su parte, su compañero Alonso López, que saldrá desde la decimosexta plaza, considera que será una carrera "bastante entretenida" porque seguramente "haya un gran grupo de pilotos". "Tengo las pilas cargadas y muchas ganas de salir en carrera mañana", advirtió.

"Hoy me he centrado en pensar encima de la moto e intentar estar concentrado para seguir las pautas marcadas por el equipo, porque a veces creo que me falta hacerlo de forma más centrada. Esto me ha ayudado a mejorar algunos aspectos. Durante la sesión ha cambiado el viento y en ocasiones sentías el golpe de las ráfagas, pero esto nos ayudaba a hacer la última curva a fondo. En otras era molesto porque te levantaba la moto", finalizó.